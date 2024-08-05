ТЦК не принимает электронный документ: Минобороны дало инструкцию, как действовать

В Минобороны предоставили важные разъяснения по использованию электронных военно-учетных документов. Там ответили, что делать, если работники ТЦК не хотят их принимать во внимание.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что согласно постановлению Кабмина, электронный военный билет имеет такую же силу, как и бумажный. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Что делать, когда ТЦК не принимает электронный документ

В случае отказа государственных органов признавать электронный военно-учетный документ, Минобороны призывает апеллировать граждан к своим законным правам.

Черногоренко отметила необходимость фиксировать информацию о должностном лице, которое отказывается принимать документ, и передавать его данные на электронную почту поддержки приложения Резерв+.

Если работники ТЦК или полиции отказываются принимать электронный военно-учетный документ, мы обращаемся к гражданам, просим узнать у таких работников подробную информацию о них.

Речь идет о такой информации:

ФИО;

должность;

название военного отделения;

время отказа;

обстоятельства отказа.

Соответствующие данные нужно присылать на электронный адрес cabinet-support@mil.ua

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Министерство обороны акцентирует на том, что все государственные органы обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством. Постановление №559 является четким документом, который регулирует использование военно-учетного документа.