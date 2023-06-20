В Киеве после проблем со светом задерживается электротранспорт: перечень маршрутов

В некоторых районах Киева с утра 20 июня аварийно отключали свет. Из-за проблем со светом в столице задерживается электротранспорт.

В Киеве из-за проблемы со светом, возникшей утром, задерживается движение троллейбусов №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 и трамваев 11, 12, 16, 17, 18, 19. В то же время в Киевпастранс отметили, что движение электротранспорта восстановлено.

Смотрите также Без света тысячи потребителей: какая ситуация в энергосистеме после подрыва ГЭС и обстрелов

Курсирование электротранспорта происходит с отклонением графика

Движение троллейбусов №24, 25, 27, 29, 30, 31, 36, 47 и трамваев 11, 12, 16, 17, 18, 19 задерживается по проспектам Ивасюка и Бандеры, а также улицам О.Телиги, Кирилловская, Иорданская, Глыбочицкая.

Причина задержки – отсутствие напряжения в контактной сети со стороны "Киевэнерго". Движение было возобновлено в 8:10, но курсирование проходит с отклонением от графика.

Почему в Киеве не было света

В ДТЭК "Киевские электросети" сообщили, что энергетики в течение 20 минут оперативно возобновили электроснабжение жителям трех районов столицы.

Сообщается, что в 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтных подстанции ДТЭК "Киевские электросети". Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины.

Клиентов оперативно переключили на резервные источники питания, и в 8:12 вернули свет во все дома.

Россия атаковала столицу "Шахедами"