С элементами красного на одежде: полиция просит сообщать о подозрительных людях

Из-за агрессии России правоохранители усиливают обеспечение порядка на улицах городов. В частности, полиция просит обращать внимание на людей с красными деталями на одежде, которые могут быть подозрительными.

Национальная полиция обратилась с просьбой к гражданам. Правоохранители просят сообщать о людях с красным цветом на одежде – они могут быть подозрительными.

К слову, Нацполиция будет выдавать оружие ветеранам органов внутренних дел

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