С элементами красного на одежде: полиция просит сообщать о подозрительных людях
24 февраля 2022 , 11:04Читати новину українською
Источник:фейсбук Нацполиции
Из-за агрессии России правоохранители усиливают обеспечение порядка на улицах городов. В частности, полиция просит обращать внимание на людей с красными деталями на одежде, которые могут быть подозрительными.
Национальная полиция обратилась с просьбой к гражданам. Правоохранители просят сообщать о людях с красным цветом на одежде – они могут быть подозрительными.
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