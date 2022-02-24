Національна поліція України звернулась з проханням до громадян. Правоохоронці просять повідомляти про людей з елементами червоного кольору на одязі – вони можуть бути підозрілими.
До слова Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ
Слід повідомляти про підозрілих
Через російську агресію поліція прийняла рішення про посилення заходів із забезпечення правопорядку у містах та селах.
Правоохоронці просять звертати увагу на підозрілі предмети й повідомляти про підозрілих людей. Для цього слід повідомити на спеціальну лінію поліції 102.
Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі,
– додали у Нацполіції.
Поліція під час вторгнення Росії
- Голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ видавати зброю ветеранам внутрішніх справ.
- Поліція Києва нагадала, що правоохоронці озброєні та готові затримувати порушників.
- Поліція також просить допомогти на блок-постах і прийти до КПП з екіпіруванням та зброєю.