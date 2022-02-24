Національна поліція України звернулась з проханням до громадян. Правоохоронці просять повідомляти про людей з елементами червоного кольору на одязі – вони можуть бути підозрілими.

До слова Нацполіція видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ

Слід повідомляти про підозрілих

Через російську агресію поліція прийняла рішення про посилення заходів із забезпечення правопорядку у містах та селах.

Правоохоронці просять звертати увагу на підозрілі предмети й повідомляти про підозрілих людей. Для цього слід повідомити на спеціальну лінію поліції 102.

Також просимо усіх цивільних громадян не виходити на вулицю у форменому або тактичному одязі,

– додали у Нацполіції.

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Поліція під час вторгнення Росії