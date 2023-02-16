В Киев приехал глава МИД Израиля Коэн – будет встреча с Зеленским

Эли Коэн – глава МИД Израиля – 16 февраля прибыл в Киев. В украинской столице глава ведомства встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Также в Киеве Коэн встретится с Дмитрием Кулебой – главой МИД Украины. Коэн примет участие в торжественном возобновлении работы израильского посольства в Киеве. Это первый такой визит с начала полномасштабного вторжения.

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Кроме того, в программе визита Коэна – посещение Бабьего Яра и Бучи.

Кулеба о визите Коэна

Кулеба ранее заметил, что ждет визит Коэна . Глава МИД Украины подчеркнул, что запланирован откровенный разговор за закрытыми дверями. Необходимо обсудить, как будет развиваться сотрудничество между Украиной и Израилем.

Мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок,

– подчеркнул Кулеба.

Помогает ли Израиль Украине

В декабре 2022 года Владимир Зеленский отметил, что Украина ждет помощи от Израиля. Украинский лидер призвал государство не балансировать между Россией и Украиной в этой войне.

По состоянию на февраль 2023 Алексей Резников отметил: до сих пор Украина получала только гуманитарную помощь. В то же время это может измениться. Израиль может передать нашему государству технологии оповещения о ракетах и дронах.