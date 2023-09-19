Все закончится резким всплеском негатива: как Кремль настраивает Россию против себя
Российские элиты видят и понимают, что все "великие" причины вторжения России в Украину выдуманы Кремлем. Зато простонародье только начинает прозревать, поэтому определенные сомнения относительно честности слов Владимира Путина приходят с неудачами.
Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов поделился с 24 Каналом мнениями, которые сейчас господствуют в России. Добавив, что Москва очень близка к событиям 1914-1917 годов, если не начнет действовать и прекращать войну с Украиной.
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Простонародье начинает прозревать
В начале около 60% простых россиян поддерживали войну против Украины, сейчас – более 55%. Начинается дистанцирование от войны, ведь россияне ощущают очевидный проигрыш.
Нарратив "Да, я поддерживаю войну" изменился на "Вроде да, но совсем об этом не думаю и политикой не интересуюсь". Оккупанты не хотят поддерживать режим, который затянет всех на дно.
Всё закончится резким всплеском негатива. Это точно то, что происходило в России между 1914 – 1917 годами,
– подчеркнул Аббас Галлямов.
Российская система должна заменить Путина, если кремлевский диктатор самостоятельно не остановит войну. Если же этого не произойдет и война будет продолжаться – все закончится новым 1917 годом для России.
Элита России все понимает, но не желает действовать
По словам Галлямова, российские элиты достаточно ушлые и не купятся на официальную пропаганду. Они с началом полномасштабного вторжения восприняли все резко и отрицательно.
Все они разобщены и неконсолидированные. Все не любят друг друга и конкурируют. Тянутся вверх благодаря близким,
– заметил политтехнолог.
Войны в акционерных компаниях – русская классика. Недовольство Путиным и уныние в российско-украинскую войну не переросло в какие-то действия, только в настроение – страх и депрессию.
Галлямов рассказал, как сейчас россияне реагируют на войну против Украины: смотреть видео
Цинизм русских элит делится на два типа:
- "Почему я буду рисковать, мне что, больше всех нужно? Пусть те, что поближе к Путину действуют";
- "Как мы можем что-то сделать, если очень близко к Путину. Как только начнем что-то делать – нас "прикроют". Пусть те, кто дальше начинает двигаться".
То есть, ушлость элит России помогает не купиться на российскую пропаганду. Однако также мешает принять какое-либо политическое действие по всему происходящему. Именно поэтому элиты плывут по течению Путина, страдают, но совершенно бездейственные.
Игра против Путина
- Владимир Путин уже не является "великим лидером", которым так пытался сдаваться. Это понимает его окружение, в том числе российские спецслужбы. В России вполне реально может назреть новое восстание или даже переворот.
- Помимо этого, если Рамзан Кадыров умрет – это может повлечь за собой конфликт в верхушке российских властей. Так, в ФСБ всегда не любили Кадырова, а росгвардия, напротив, дружила с ним и его приспешниками. Вероятно, между этими силами усилится напряжение.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в России снова назревает мятеж. Однако говорится не о таком "походе на Москву", как планировал главарь вагнеровцев Евгений Пригожин. Российские олигархические группы, жившие собственной жизнью, после безумного решения Путина о начале войны, должны забывать о покое.