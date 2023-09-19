Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов поділився з 24 Каналом думками, які наразі панують у Росії. Додавши, що Москва дуже близька до подій 1914 – 1917 років, якщо не почне діяти та припиняти війну з Україною.

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Простолюд починає прозрівати

На початку близько 60% простих росіян підтримували війну проти України, зараз – понад 55%. Починається дистанціювання від війни, адже росіяни відчувають очевидний програш.

Наратив "Так, я підтримую війну" змінився на "Ніби так, але зовсім про це не думаю і політикою не цікавлюсь". Окупанти не хочуть підтримувати режим, який затягне усіх на дно.

Усе закінчиться різким сплеском негативу. Це точно те, що відбувалося в Росії між 1914 – 1917 роками,

– наголосив Аббас Галлямов.

Російська система повинна замінити Путіна, якщо кремлівський диктатор самостійно не зупинить війну. Коли ж цього не станеться і війна триватиме далі – усе закінчиться новим 1917 роком для Росії.

Еліта Росії все розуміє, але не бажає діяти

За словами Галлямова, російська еліта досить вульгарна та не купиться на офіційну пропаганду. Вони з початком повномасштабного вторгнення сприйняли все різко та негативно.

Всі вони роз'єднані та неконсолідовані. Усі не люблять один одного та конкурують. Тягнуться нагору завдяки близьким,

– зауважив політтехнолог.

Війни в акціонерних компаніях – російська класика. Невдоволення Путіним та зневіра у російсько-українську війну не переросло в якісь дії, лише у настрій – страх та депресію.

Галлямов розповів, як зараз росіяни реагують на війну проти України: дивитися відео

Цинізм російських еліт ділиться на два типи:

"Чому я буду ризикувати, мені що, більше всіх потрібно? Нехай ті, що ближче до Путіна діють";

"Як ми можемо щось зробити, якщо дуже близько до Путіна. Щойно почнемо щось робити – нас "прикриють". Нехай ті, які далі починають рухатися".

Тобто вульгарність еліт Росії допомагає не купитися на російську пропаганду. Проте також заважає прийняти якусь політичну дію щодо всього, що відбувається. Саме тому еліти пливуть за течією Путіна, страждають, але абсолютно бездіяльні.

Гра проти Путіна