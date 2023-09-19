Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов поделился с 24 Каналом мнениями, которые сейчас господствуют в России. Добавив, что Москва очень близка к событиям 1914-1917 годов, если не начнет действовать и прекращать войну с Украиной.

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Простонародье начинает прозревать

В начале около 60% простых россиян поддерживали войну против Украины, сейчас – более 55%. Начинается дистанцирование от войны, ведь россияне ощущают очевидный проигрыш.

Нарратив "Да, я поддерживаю войну" изменился на "Вроде да, но совсем об этом не думаю и политикой не интересуюсь". Оккупанты не хотят поддерживать режим, который затянет всех на дно.

Всё закончится резким всплеском негатива. Это точно то, что происходило в России между 1914 – 1917 годами,

– подчеркнул Аббас Галлямов.

Российская система должна заменить Путина, если кремлевский диктатор самостоятельно не остановит войну. Если же этого не произойдет и война будет продолжаться – все закончится новым 1917 годом для России.

Элита России все понимает, но не желает действовать

По словам Галлямова, российские элиты достаточно ушлые и не купятся на официальную пропаганду. Они с началом полномасштабного вторжения восприняли все резко и отрицательно.

Все они разобщены и неконсолидированные. Все не любят друг друга и конкурируют. Тянутся вверх благодаря близким,

– заметил политтехнолог.

Войны в акционерных компаниях – русская классика. Недовольство Путиным и уныние в российско-украинскую войну не переросло в какие-то действия, только в настроение – страх и депрессию.

Галлямов рассказал, как сейчас россияне реагируют на войну против Украины: смотреть видео

Цинизм русских элит делится на два типа:

"Почему я буду рисковать, мне что, больше всех нужно? Пусть те, что поближе к Путину действуют";

"Как мы можем что-то сделать, если очень близко к Путину. Как только начнем что-то делать – нас "прикроют". Пусть те, кто дальше начинает двигаться".

То есть, ушлость элит России помогает не купиться на российскую пропаганду. Однако также мешает принять какое-либо политическое действие по всему происходящему. Именно поэтому элиты плывут по течению Путина, страдают, но совершенно бездейственные.

Игра против Путина