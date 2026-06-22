Элитный автомобиль и 44,5 тысячи долларов за закрытие дела: в прокуратуре Кировоградской области раскрыта схема

Бывшие сотрудники прокуратуры Кировоградской области уличены в вымогательстве взятки и легализации имущества. Подозрения выдвинуты в отношении бывшего первого заместителя руководителя ведомства и руководителя одной из окружных прокуратур.

Об этом сообщили НАБУ и САП. Смотрите также: 150 тысяч долларов за "решение проблемы": НАБУ и САП разоблачили сотрудника СБУ Что известно о схеме? В ходе досудебного расследования установлено, что бывший первый руководитель прокуратуры Кировоградской области вымогал у заместителя директора одного из предприятий Национальной академии аграрных наук Украины и у директора госпредприятия взятку за закрытие уголовного дела.