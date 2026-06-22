Про це повідомили НАБУ та САП.

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Що відомо про схему?

Досудове розслідування встановило, що колишній перший керівник прокуратури Кіровоградщини вимагав у заступника директора одного з підприємств Національної академії аграрних наук України та директора держпідприємства хабар за закриття кримінального провадження.

Частиною неправомірної вигоди був автомобіль Tesla Model X P100D. Щоб приховати його незаконне походження посадовцю допоміг керівник окружної прокуратури. Він знайшов підставну особу, на яку оформили довіреність на право, зокрема, продажу майна.