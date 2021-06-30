Элиты для Путина – никто, – Гудков

Представители российской элиты уже не имеют никакого влияния на Владимира Путина. Они лишь те, кому разрешили работать и зарабатывать в государстве.

Российский оппозиционер Дмитрий Гудков в программе "Что это было" предположил, что рано или поздно российскую элиту могут лишить даже этой возможности. По его мнению, очень трудно влиять на человека, который уже 20 лет сидит в бункере".

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Путин уже "потерян"

По словам Гудкова, Путин уже "потерян для многих". Это человек, у которого загораются глаза, когда он говорит о британском эсминце, который можно было бы взорвать, или об Украине.

Владимир Путин заявил , что даже если бы Россия потопила эсминец "Дефендер", мир не был бы на грани Третьей мировой войны. Кроме того, он назвал проход судна вблизи берегов Крыма "провокацией".

Элиты, я использую это слово в общепринятом контексте, на самом деле для Путина они – никто,

– заявил он.

Гудков предположил, что элита сможет воспользоваться ситуацией в России лишь тогда, когда там возникнет действительно массовый протест. Это позволит перераспределить баланс полномочий.

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