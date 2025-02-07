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24 Канал Новости политики Элиты понимают, что война разрушает Россию: есть ли стоп-точка для Путина
7 февраля, 17:05
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Элиты понимают, что война разрушает Россию: есть ли стоп-точка для Путина

Алина Курлович

Российская элита осознает, что война против Украины разрушает Россию. Впрочем, нет ни одного человека, который бы смог сказать Владимиру Путину, что пора эту войну остановить.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев. Он добавил, что Путина окружают такие люди, как Патрушев, которые "пугали" Дональда Трампа статьями и интервью в российских пропагандистских медиа.

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"И это точно не те люди, которые скажут Путину: "Мы не победим, надо договариваться", – сказал Айдер Муждабаев.

Путин будет затягивать процесс

Он добавил, что сейчас в медийном поле говорят о том, что с Путиным хотят договариваться. Об этом высказывался и президент Украины Владимир Зеленский, и Дональд Трамп.

Но я не вижу никаких признаков того, что Путин готов к любым переговорам. Все, что он делает и говорит, свидетельствует о том, что он всячески отказывается от переговоров. Он будет заявлять, что Зеленский нелегитимный, что Украина не такая, что эти вопросы надо еще согласовать,
– сказал Айдер Муждабаев.

Муждабаев добавил, что со стороны России, вероятно, будет только затягивание процесса. Такая ситуация сложилась не потому, что российская элита не понимает, что происходит, а потому, что все решает лично Путин, а не даже его ближайшее окружение.

"Возможно, ситуация там даже хуже, чем в коммунистическом Китае. Путин сейчас убежден в том, что он побеждает, и убедить его в другом можно только одним способом – нанести ему военное поражение. Остановить его продвижение войск. А все остальное – более-менее пустые разговоры. Пока они не встретят сильное сопротивление или пока их не начнут оттеснять назад, за стол переговоров они не сядут", – считает Муждабаев.

Его убеждают, что Россия победит

Он напомнил, что во времена Второй мировой войны Гитлер тоже до последнего не верил, что проигрывает, и ему тоже некому было сказать, что это конец. У Путина есть те, кто понимает, что Россия проигрывает, но они не решаются ему об этом сказать. А есть те, кто, наоборот, его подбадривает.

Те, кто имеет на Путина большее влияние, уверяет его: "Мы победим, все нормально. Как-то с Трампом договоримся, Украину сломаем". Они его подбадривают, и это действует на него, как наркотик,
– объяснил Муждабаев.

Он отметил, что главный ресурс России – это нефть. И ее основными партнерами являются не только Китай, но и Индия, которая выдает себя за миротворца, а на самом деле является одним из крупнейших покупателей российской нефти, ее переработчиком и бенефициаром войны.

"Индия, по моему мнению, незаслуженно остается малоизвестной среди украинцев как страна-соучастник этой войны. Пока нефть будет приносить Путину хотя бы какую-то прибыль, у него не будет никакого смысла останавливаться", – подытожил Муждабаев.