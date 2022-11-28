Установка потолка цены на нефть из России: какая будет болезненной для экономики страны

Сегодня цена на нефть на мировом рынке упала из-за проблем в Китае и уменьшения возможного спроса. Так, нефть марки Brent стоит примерно 82 доллара за баррель, а WTI – 78 долларов.

Установление ограничения покупки российской нефти на уровне 70 долларов ничего не изменит. Таким образом, мы оставляем России те доходы, которые она и так мала. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.

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Реально ударит по российскому бюджету и нефтедобывающей промышленности страны цена ниже 50 долларов,

– подчеркивает экономист.

Пока окончательная цифра неизвестна, ее должны озвучить 1 декабря. По предварительным оценкам, она будет на уровне 55 – 60 долларов. Как отмечает Пендзин, предметно можно будет говорить только тогда, когда мы узнаем конкретную цену.

Измены нет – все упирается в цену

Стало известно, что американцы приняли решение ослабить ограничения по Венесуэльской нефти. Так, партнеры делают все для того, чтобы рынок не испытал дефицита в связи с ограничениями поставок российской нефти.

Как отметил Пендзин, согласно ограничениям, принятым в 8 пакете санкций, европейские компании могут покупать российскую нефть в пределах максимально установленной цены, а европейские страховщики могут страховать фрахтование судов.

"Когда принимали 6 пакет, была надежда, что это ударит по России. Однако так случилось, что Индия в семь раз нарастила внешнеторговый оборот с Россией, покупая нефть с огромной премией и поставляя нефтепродукты, изготовленные из российской нефти, на европейский рынок", – объяснил экономист.

Он добавляет, что происходит борьба европейских нефтяных компаний за ту прибыль, которую они потеряли из-за шестого пакета. Поэтому восьмой пакет – это компромисс. Пендзин акцентирует внимание: все упирается в цену.

Если цена будет ниже 50 доларов за баррель, давайте откровенно, это будет серьезный удар. Я абсолютно уверен, что россияне не будут продавать по такой цене. Собственно это будет эмбарго, о котором мы говорим

– утверждает Пендзин.

К сожалению, в случае установления цены на уровне 60 долларов за баррель – Россия вернет себе европейский рынок. "Это на самом деле так, будем называть вещи своими именами. Я все-таки надеюсь, что будет меньше", – подытожил экономист Олег Пендзин.

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