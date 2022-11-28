Установка потолка цены на нефть из России: какая будет болезненной для экономики страны
Сегодня цена на нефть на мировом рынке упала из-за проблем в Китае и уменьшения возможного спроса. Так, нефть марки Brent стоит примерно 82 доллара за баррель, а WTI – 78 долларов.
Установление ограничения покупки российской нефти на уровне 70 долларов ничего не изменит. Таким образом, мы оставляем России те доходы, которые она и так мала. Об этом 24 каналу сказал экономист Олег Пендзин.
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Реально ударит по российскому бюджету и нефтедобывающей промышленности страны цена ниже 50 долларов,
– подчеркивает экономист.
Пока окончательная цифра неизвестна, ее должны озвучить 1 декабря. По предварительным оценкам, она будет на уровне 55 – 60 долларов. Как отмечает Пендзин, предметно можно будет говорить только тогда, когда мы узнаем конкретную цену.
Измены нет – все упирается в цену
Стало известно, что американцы приняли решение ослабить ограничения по Венесуэльской нефти. Так, партнеры делают все для того, чтобы рынок не испытал дефицита в связи с ограничениями поставок российской нефти.
Как отметил Пендзин, согласно ограничениям, принятым в 8 пакете санкций, европейские компании могут покупать российскую нефть в пределах максимально установленной цены, а европейские страховщики могут страховать фрахтование судов.
"Когда принимали 6 пакет, была надежда, что это ударит по России. Однако так случилось, что Индия в семь раз нарастила внешнеторговый оборот с Россией, покупая нефть с огромной премией и поставляя нефтепродукты, изготовленные из российской нефти, на европейский рынок", – объяснил экономист.
Он добавляет, что происходит борьба европейских нефтяных компаний за ту прибыль, которую они потеряли из-за шестого пакета. Поэтому восьмой пакет – это компромисс. Пендзин акцентирует внимание: все упирается в цену.
Если цена будет ниже 50 доларов за баррель, давайте откровенно, это будет серьезный удар. Я абсолютно уверен, что россияне не будут продавать по такой цене. Собственно это будет эмбарго, о котором мы говорим
– утверждает Пендзин.
К сожалению, в случае установления цены на уровне 60 долларов за баррель – Россия вернет себе европейский рынок. "Это на самом деле так, будем называть вещи своими именами. Я все-таки надеюсь, что будет меньше", – подытожил экономист Олег Пендзин.
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Санкции по российской нефти: последние новости
- Санкционные ограничения по отношению к российской нефти – один из важнейших этапов борьбы с Россией. В частности, в ЕС ожидают, что ценовой потолок на российскую нефть от стран G7 заработает 5 декабря 2022 года.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал установить потолок цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель. По его мнению, предложения по установке ценового потолка на уровне 60 или 70 долларов за баррель, которые предлагали некоторые страны ЕС, это "поддавки".
- Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил, что в случае установки потолка он вообще прекратит поставки. Как утверждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, учитывая, что Россия является крупнейшим экспортером нефти в мире, наши партнеры опасаются резкого снижения предложения на рынках и повышения цены на нефть до 120 – 130 долларов.