Встановлення обмеження купівлі російської нафти на рівні 70 доларів – нічого не змінить. Таким чином, ми лишаємо Росії ті доходи, які вона і так мала. Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.

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Реально вдарить по російському бюджету та нафтовидобувній промисловості країни ціна нижче 50 доларів,

– наголошує економіст.

Наразі остаточна цифра невідома, її мають озвучити 1 грудня. За попередніми оцінками, вона буде на рівні 55 – 60 доларів. Як зауважує Пендзин, предметно можна буде говорити лише тоді, коли ми дізнаємося конкретну ціну.

Зради немає – усе впирається в ціну

Стало відомо, що американці прийняли рішення послабити обмеження щодо Венесуельської нафти. Так, партнери роблять усе для того, щоб ринок не відчув дефіциту у зв'язку з обмеженнями постачання російської нафти.

Як зауважив Пендзин, відповідно до обмежень, які ухвалили у 8 пакеті санкцій, європейські компанії можуть купляти російську нафту в межах максимально встановленої ціни, а європейські страховики можуть страхувати фрахтування суден.

"Коли приймали 6 пакет, була надія, що це вдарить по Росії. Однак так сталося, що Індія у сім разів наростила зовнішньоторговельний оборот з Росією, купляючи нафту з величезною премією і постачаючи нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, на європейський ринок", – пояснив економіст.

Він додає, що відбувається боротьба європейських нафтових компаній за той прибуток, який вони втратили через шостий пакет. Тому восьмий пакет – це компроміс. Пендзин акцентує: усе впирається у ціну.

Якщо ціна буде нижче 50 доларів за барель, давайте відверто, це буде серйозний удар. Я абсолютно впевнений, що росіяни не будуть продавати за такою ціною. Власне, це буде ембарго, про яке ми говоримо

– стверджує Пендзин.

На жаль, у разі встановлення ціни на рівні 60 доларів за барель – Росія поверне собі європейський ринок. "Це насправді так, будемо називати речі своїми іменами. Я все-таки маю надію, що буде менше", – підсумував економіст Олег Пендзин.

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