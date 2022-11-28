Встановлення обмеження купівлі російської нафти на рівні 70 доларів – нічого не змінить. Таким чином, ми лишаємо Росії ті доходи, які вона і так мала. Про це 24 каналу сказав економіст Олег Пендзин.
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Реально вдарить по російському бюджету та нафтовидобувній промисловості країни ціна нижче 50 доларів,
– наголошує економіст.
Наразі остаточна цифра невідома, її мають озвучити 1 грудня. За попередніми оцінками, вона буде на рівні 55 – 60 доларів. Як зауважує Пендзин, предметно можна буде говорити лише тоді, коли ми дізнаємося конкретну ціну.
Зради немає – усе впирається в ціну
Стало відомо, що американці прийняли рішення послабити обмеження щодо Венесуельської нафти. Так, партнери роблять усе для того, щоб ринок не відчув дефіциту у зв'язку з обмеженнями постачання російської нафти.
Як зауважив Пендзин, відповідно до обмежень, які ухвалили у 8 пакеті санкцій, європейські компанії можуть купляти російську нафту в межах максимально встановленої ціни, а європейські страховики можуть страхувати фрахтування суден.
"Коли приймали 6 пакет, була надія, що це вдарить по Росії. Однак так сталося, що Індія у сім разів наростила зовнішньоторговельний оборот з Росією, купляючи нафту з величезною премією і постачаючи нафтопродукти, виготовлені з російської нафти, на європейський ринок", – пояснив економіст.
Він додає, що відбувається боротьба європейських нафтових компаній за той прибуток, який вони втратили через шостий пакет. Тому восьмий пакет – це компроміс. Пендзин акцентує: усе впирається у ціну.
Якщо ціна буде нижче 50 доларів за барель, давайте відверто, це буде серйозний удар. Я абсолютно впевнений, що росіяни не будуть продавати за такою ціною. Власне, це буде ембарго, про яке ми говоримо
– стверджує Пендзин.
На жаль, у разі встановлення ціни на рівні 60 доларів за барель – Росія поверне собі європейський ринок. "Це насправді так, будемо називати речі своїми іменами. Я все-таки маю надію, що буде менше", – підсумував економіст Олег Пендзин.
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Санкції щодо російської нафти: останні новини
- Санкційні обмеження стосовно російської нафти – один із найважливіших етапів боротьби з Росією. Зокрема, у ЄС очікують, що цінова стеля на російську нафту від країн G7 запрацює 5 грудня 2022 року.
- Президент України Володимир Зеленський закликав встановити стелю цін на російську нафту на рівні 30 доларів за барель. На його думку, пропозиції на встановлення цінової стелі на рівні 60 чи 70 доларів за барель, які пропонували деякі країни ЄС, це "піддавки".
- Раніше кремлівський диктатор Владімір Путін пригрозив, що у разі встановлення стелі він взагалі припинить поставки. Як стверджує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, зважаючи на те, що Росія є найбільшим експортером нафти у світі, наші партнери остерігаються різкого зниження пропозиції на ринках та підвищення ціни на нафту до 120 – 130 доларів.