Йеменские хуситы с вертолета захватили судно в Красном море: опубликовано видео нападения

Объявив о боевых действиях против Израиля, хуситская группировка атаковала корабль, якобы принадлежавший Израилю. Впрочем, ни одного израильтянина на борту не оказалось, а судно только находится в сособственности гражданина этой страны.

В то же время, по сообщениям израильских СМИ, среди 25 членов экипажа на судне могли находиться и украинцы. МИД Украины пытается проверить эту информацию, однако пока не комментирует результаты поиска.

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Что известно о нападении хуситов

О захвате судна Ray Car Carriers в Красном море, шедшем под флагом Багамских островов, стало известно 19 ноября. На следующий день видеоподтверждение этого нападения было опубликовано в твиттере "йеменских военных СМИ", аффилированных с режимом хуситов.

На видео видно, как вертолет хуситов приближается к кораблю, садится на посадочной площадке и выгружает около 10 автоматчиков. Они быстро занимают плац судна и заходят в центр управления, после чего заставляют капитана направить судно в контролируемый ими порт.

Что известно о йеменских хуситах