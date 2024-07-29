"Требуем оставить", – 80-я бригада ДШВ узнала о возможном увольнении комбрига Ишкулова

На днях 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ получила информацию о возможном снятии с должности комбрига полковника Эмиля Ишкулова. Бойцы выступили против такого решения.

Они записали соответствующее обращение. А вероятной причиной увольнения могло быть то, что Ишкулов выступил против задачи, на которую у бригады не хватило бы сил.

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Ишкулов подробно планирует операции и ценит жизни бойцов

В бригаде считают своего комбрига профессионалом.

Нашу бригаду возглавляет профессиональный военный, офицер-десантник, полковник Ишкулов Эмиль Шамильевич, который прошел все командирские звенья – от командира разведывательного взвода до боевой бригады. Он знает, что такое вести людей за собой, в том числе и в тыл врага. Знает, что такое вражеский плен, он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами, среди которых Народный Герой и орден Богдана Хмельницкого трех степеней,

– заявили бойцы 80-й бригады.

Военные рассказали, что Эмиль Ишкулов всегда подробно планирует все операции, ценит жизнь своих бойцов, понимает состояние поля боя и адекватно реагирует на вызовы войны.

"Мы не понимаем почему командиры, которые пользуются безоговорочным авторитетом среди личного состава, которые имеют победоносный боевой путь и опыт большой войны – не угодны для высшего руководства ВСУ, ведь не боятся озвучивать проблемные вопросы и докладывать реальное положение дел, не занимаются замыливанием глаз и не кладут бездумно людей на пути к очередным погонам и орденам", – добавили в бригаде.

Военнослужащие требуют оставить в должности полковника Ишкулова, "под руководством которого и в дальнейшем готовы выполнять боевые задачи, освобождать украинскую землю от российской нечисти".

Мы поддерживаем полковника Ишкулова,

– говорят бойцы.

Добавим, что Эмиль Ишкулов возглавляет бригаду с конца 2022 года. До прихода в 80-ю бригаду, он служил в 25-й и 81-й.

Бойцы 80-й бригады выступили против увольнения комбрига: смотрите видео