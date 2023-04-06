Встреча Макрона и Си: какова позиция Китая в отношении ядерных заявлений России и войны в Украине

6 апреля в Пекине встретились лидеры Франции и КНР. Во время встречи Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили, в частности, войну в Украине.

Французский лидер обратился к китайскому коллеге, чтобы тот "вразумил" Россию прекратить войну в Украине. Кроме того, тема разговора затронула и ядерные угрозы страны-агрессоры.

Смотрите также Си Цзиньпин заявил о готовности поговорить с Зеленским, – СМИ

Си исключает использование ядерного оружия в войне против Украины

Макрон сообщил, что лидер Китая соглашается, что ядерное оружие следует исключить из конфликта.

Российская агрессия в Украине нанесла удар по международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что вы приведете Россию в сознание и вернете всех за стол переговоров,

– сказал Макрон.

В свою очередь, Си добавил, что хочет скорейшего возобновления мирных переговоров и призвал международное сообщество не усугублять кризис. Интересно, что лидер КНР заявил, что все страны должны уважать правила нераспространения ядерного оружия, однако не упомянул при этом Россию.

Китай может сыграть "важную роль" в формировании мирового мира

В ходе переговоров Макрон предположил, что Китай "вернет Россию к разуму", а все страны – за стол переговоров.

Кроме того, Макрон настаивал, чтобы Си давил на Путина, чтобы тот соблюдал международные правила по нераспространению ядерного оружия. Напомним, что недавно российский диктатор заявил, что разместит "ядерку" в Беларуси.

Издание Sky News пишет, что визит Макрона вместе с главой ЕС Урсулой фон дер Ляен является попыткой разморозить многолетние ледяные отношения с Пекином.

Байден и Макрон разработали план: что известно