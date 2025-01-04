Четвертый день без газа: энергетический кризис в Приднестровье открывает Молдове новые возможности

Российский "Газпром" объявил о прекращении поставок газа с 1 января в непризнанное Приднестровье из-за "невыполнения платежных обязательств". Поэтому Новый год сепаратистский анклав в оккупированном Приднестровье встретил в энергетическом кризисе.

Несмотря на сложную ситуацию в регионе, Тирасполь отказывается от помощи Молдовы в закупках газа на европейских рынках – ждут, что российский "Газпром" возобновит поставки. Подробнее о ситуации 24 Каналу рассказала политический аналитик Фонда "Демократические инициативы", координатор проекта "Дельта-24" Марианна Присяжнюк.

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Будет ли углубляться кризис

Координатор проекта "Дельта-24" отметила, что такая ситуация в пророссийском непризнанном анклаве Молдовы сложилась впервые, потому что раньше все давление "Газпрома" было направлено на правительство в Кишиневе, которое в последние годы договаривалось за де-факто бесплатный газ для оккупированного Приднестровья.

Я думаю, что энергетический кризис молдавское правительство должно было бы встретить, как окно возможностей для стимулирования исторического диалога. Здесь следовало бы акцентировать на том, чтобы оказать помощь левому берегу, если Молдова рассматривает Приднестровье как свою территорию, и приветствовать то, что Украина прекратила транзит российского газа по своей территории, а не делать акцент на манипуляциях "Газпрома",

– сказала Присяжнюк.

В центре этой энергетической зависимости стоит несколько предприятий. Стоит понимать, что переговоры о поставках газа вела компания АО "Молдовагаз", акционерами которого являются, в частности, "Газпром", Молдова и тираспольская компания "Тираспольтрансгаз".

По мнению политического аналитика Фонда "Демократические инициативы", кризис не будет углубляться, потому что Приднестровье фактически является мощной промышленной зоной, существовавшей благодаря этой энергетической зависимости и предприятий, которые преступным образом подчинила себе Россия. Например, молдавская ГРЭС, которая является "импортером" электроэнергии на правый берег, принадлежала российской энергетической компании "Интер РАО ЕЭС".

"Этот кризис закладывает определенное окно возможностей, и мне бы хотелось, чтобы их использовала и Молдова, и украинская сторона. Надеюсь, что Украина также работает в этом направлении. Первым шагом для реинтеграции была бы логическая деоккупация, то есть вывод российского континента с территории Молдовы", – добавила Присяжнюк.

Что этому предшествовало

Напомним, что с 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств Евросоюза и непризнанное Приднестровье.

Официальное правительство Молдовы не согласилось на требования России по поставкам газа Приднестровью альтернативным маршрутом через Балканы. В ответ российский "Газпром" с января прекратил поставки газа в Приднестровье из-за "невыполнения платежных обязательств".

По предварительным данным, газа в регионе хватит на 10 – 20 дней. На юге – немного дольше, а на севере – до 10 дней.

Сейчас в непризнанном Приднестровье прекратили подачу тепла и горячей воды в жилые дома. В многоэтажках газ доступен только для приготовления пищи.

Промышленные предприятия 2 января приостановили работу из-за дефицита энергоресурсов. Уже 3 января ввели веерные отключения электроэнергии из-за чрезмерного энергопотребления.