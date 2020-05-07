Энергетический кризис: что происходит и почему украинцы должны за это платить

Энергетический кризис, избыток энергии, остановка блоков АЭС, запрет строительства новых "зеленых" электростанций – что все это значит для украинцев.

Почему и на сколько вырастут тарифы на электроэнергию – разбирался 24 канал.

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Почему в Украине начался энергетический кризис?

Потому что для него сложились идеальные условия. Новый рынок электроэнергетики так и не удалось запустить. По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в Украине с начала 2020 года были на 9% ниже, чем ожидалось – из-за аномально теплой зимы и сокращения промышленного производства. К тому же, из-за карантина и вынужденную остановку многих предприятий и бизнесов, потребление энергии в Украине (да и во всем мире) сократилось еще больше. На рынке появился колоссальный избыток энергии и профицит мощностей для ее производства. Платежи за коммуналку резко сократились.

Кроме того, к кризисному периоду энергетическая отрасли приблизилась без председателя профильного министерства, который мог бы грамотно вывести страну из этой ситуации. В новом правительстве министерство энергетики до сих пор не имеет полноправного руководителя, только исполняющих обязанности.

Есть ли в Украине план выхода из этого кризиса?

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) говорит, что есть. Там представили два возможных сценария решения проблемы в "зеленой" энергетике.

Как объяснил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко, первый сценарий – жестче. Он предусматривает девять шагов, направленных, чтобы решить проблему неконтролируемого роста возобновляемой энергетики (ВИЭ).

Среди них, в частности, запрет строительства новых "зеленых" электростанций пока не будут построены в Украине дополнительные маневренные мощности. Также регулятором предлагается снизить для всех объектов ВИЭ "зеленый" тариф до 8-9 евроцентов, ввести 100% ответственность за небалансы и ограничивать без компенсаций 20% их производства. По словам Коваленко, это решение сэкономит 15 млрд грн.

Также НКРЭКУ предлагает прибегнуть к отмене льготной категории потребления до 100 кВт-час для населения с 2021 года (если потребитель потребляет в течение месяца менее 100 кВт-час, за один киловатт электроэнергии он должен платить 90 коп/кВт-час, если больше – 1,7 грн), а также создание стратегического резерва в 7 млрд грн, заложив эти деньги в тариф на передачу электроэнергии для Укрэнерго.

Второй вариант несколько мягче, но также предусматривает запрет на строительство новых "зеленых" электростанций и создание 7 млрд грн резерва. Он предусматривает семь шагов, среди которых, в том числе, предлагается обрезать "зеленый" тариф для СЭС на 30%, а для ВЭС – на 15%, ввести ответственность за небалансы и 20% ограничение производства без оплаты.

Кроме того, второй вариант предусматривает отмену льготного потребления электроэнергии для населения, но не с 2021 года, а с июля 2020-го.

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Кроме того, ранее Министерство энергетики приняло решение полностью остановить работу трех энергоблоков на Запорожской и Ровненской АЭС и уменьшить производство энергии еще на нескольких блоках других украинских АЭС.

Что известно об уменьшении электроэнергии с АЭС

21 апреля Запорожская АЭС отключила второй блок от энергосистемы и вывела его в резерв в связи с балансовыми ограничениями.

Позже стало известно, что "Энергоатом" после просмотра прогнозного баланса энергосистемы направил в "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году. Согласно ему, "Энергоатом" готовится к выводу в резерв с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС и энергоблока №3 Ровненской АЭС.

Предполагается и работа на пониженной мощности ряда энергоблоков АЭС в разных областях Украины.

Оператор системы передачи "Укрэнерго" неоднократно подчеркивал, что ограничения базовой нагрузки АЭС связаны со снижением на фоне пандемии и сезонного потепления потребления электроэнергии. Это позволяет значительно уменьшить профицит электроэнергии в энергосистеме, обеспечив при этом увеличение доли полупиковой тепловой генерации.

В то же время Минэнерго заявляло, что пересмотренный прогнозный баланс предусматривает ограничение производства для всех типов традиционной генерации, включая теплоэлектростанциями. Однако меньший процент снижения тепловой генерации по сравнению с атомной, по данным ведомства, связан исключительно с тем, что в условиях нехватки традиционной маневренной генерации ГЭС обеспечивать необходимые резервы в энергосистеме должны ТЭС.

Кто хочет ограничить работу АЭС?

И. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец. Она известна скандальными решениями.

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По ее словам, если бы государство не пересмотрело энергетический баланс и не уменьшило объемы производства атомной энергии, на рынке возник бы избыток энергии, за который пришлось бы заплатить 4 миллиарда гривен в год.

Мы должны понимать – если мы не уменьшаем производство атомной энергии, мы должны платить и за атомную генерацию, которая была бы избыточной и создавала небалансы в энергосистеме, и одновременно платить за ограничение производства из возобновляемых источников,

– сказала Буславець.

Сейчас в энергосистеме Украины – крупнейшая кризис за всю новейшую историю. Генерирующие электростанции производят избыток электроэнергии, поскольку ее потребление упало на 9%. Маневровые электростанции наоборот испытывают дефицит. Как следствие, все генерирующие мощности работают в убыток.

Это решение означает, что электроэнергия будет дорожать, объяснил 24 каналу председатель сектора энергетики Офиса эффективного регулирования BRDO Антон Зоркин.

"Увеличится стоимость электроэнергии для экономики. Выводится с баланса и с рынка дешевая электроэнергия, которая заменяется более дорогой. Соответственно, растет суммарная стоимость. Ситуация играет против нас – снижается потребление электроэнергии вообще в связи с карантином и экономическим спадом. Растет доля зеленой энергетики . Эти два фактора играют на то, что возникает избыток электроэнергии и за счет "Энергоатома" этот избыток решили ликвидировать", – сказал он.

Вопрос в том, что кого-то с рынка нужно было убирать. Или "зеленых", которые защищены законом и это практически невозможно. Или нужно убирать тепловые энергостанции. Но они балансируют "зеленых" и их тоже не сильно уберешь. Или нужно убирать Энергоатом. Решили убирать именно его,

– добавил Зоркин.

При этом, как отметили в пресс-службе компании-строителя объектов энергетики "Эдс-Инжиниринг", определенная логика в решении Минекоенерго остановить ряд блоков АЭС именно сейчас, поскольку в текущих условиях снижения энергопотребления из-за карантина подходящее время для ремонта энергоблоков АЭС.

С другой стороны, у такого решения много противников, которые видят в этом лоббирование интересов одного из крупнейших бенефициаров угольной и альтернативной генерации Украины,

– пояснили в компании.

Председатель парламентского энергетического комитета Андрей Герус считает, что государственный "Энергоатом" не может быть дойной коровой для частных интересов.

"Зеленая" энергетика – это плохо?

Отнюдь. Просто сейчас в Украине для нее наступили тяжелые времена. "Зеленой" энергетикой активно спекулируют, в том числе, пытаясь обвинить ее в проблемах с балансировкой энергосистемы. Но о том, что такие проблемы будут, энергетики предупреждали давно – их никто не слушал.

Как отметила в одной из своих публикаций управляющая по развитию бизнеса Scatec Solar, член совета Европейско-украинского энергетического агентства Алина Свидерская, зеленая энергетика уже имеет смысл не только из-за экологии, но и из-за экономических перспектив.

По ее словам, себестоимость новых проектов возобновляемой энергетики уже ниже, чем новых угольных или атомных проектов.

"Да, сейчас в Украине атомная генерация действительно дешевая (если не принимать во внимание стоимость утилизации атомных отходов и процесс вывода из эксплуатации). Однако, большинство блоков нашей атомки уже пережили свои жизненные циклы, и некоторым осталось еще 5-10 лет. И что дальше? Строить новую атомную генерацию дороже, чем новую зеленую. Не говоря о том, что вывод атомки по эксплуатации – занимает десятки лет и миллиарды долларов", – подчеркнула она.

Выход из кризисной ситуации, по ее словам, в отрицании необходимости зеленой генерации, а в конструктивном сотрудничестве – планировании дальнейшей работы "атомки" с учетом увеличения доли зеленой генерации. А эта доля будет расти неуклонно.

Сама по себе "зеленая" энергетика – это хорошо. Плохо, что ее нормальное развитие в Украине тормозится из-за непоследовательной и не стратегической государственной политики в энергетическом секторе.

Как пояснил 24 каналу президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар, сейчас ситуация выглядит так, что правительство, вместо того, чтобы сбалансировать работу энергосистемы в критическом режиме с учетом всех игроков рынка, предоставил отдельным из них супер-преференции, от чего, в конце концов, проигрывают все.

В долгосрочной перспективе "зеленая" энергетика будет значительно дешевле – и за счет развития технологий, и потому, что она может обеспечить конкуренцию на рынке и, соответственно, снизить цены. Но пока украинцам все же стоит готовиться к росту цен.

Почему будет дорожать электроэнергия?

Потому что украинцам придется платить или растущую долю дорогой "зеленой" энергии, или для того, чтобы удержать "Энергоатом", который не сможет долго продержаться "на плаву" с низким тарифам.

В пресс-службе "Эдс-Инжиниринг" 24 каналу отметили, что повышение стоимости электроэнергии – это объективная реальность.

"Если опираться на озвученные прогнозы НКРЭКУ, в одном из сценариев, отмена льготных 100 кВт-час/месяц для населения приведет к росту средневзвешенного тарифа на 30%. В натуральном выражении это получится 140 копеек за 1 кВт-ч. Несмотря на то, что наиболее незащищенным слоям обещают точечно субсидировать повышение тарифа, можно предположить существенное ускорение темпов наращивания долгов населения по коммуналке", – пояснили в компании.

Что будет, если украинцы не смогут за нее платить? Коллапс системы со всеми его последствиями для потребителей, начиная с отключений света. Впрочем, по словам Гончара, пока ситуация складывается не столь критично.

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"Ситуация не апокалиптическая. Ее могут сделать такой только рукотворно или умышленно, или из-за неразумного и заангажировано управления, когда все долги и убытки получает государственная компания, а доходы – какой-то один частный собственник. В конце концов, напоминаю, что российская агрессия против Украины все еще не закончилась. Ни в виде боевых действий на Востоке Украины, ни в различных ее проявлениях на всей территории страны. Мы не можем быть застрахованы от кибератак на энергетическую инфраструктуру страны", – сказал он.