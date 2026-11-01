Путин сорвал перемирие, Трамп не смог договориться: почему Украина снова наносит удары по НПЗ России

В эксклюзивном аналитическом обзоре для 24 Канала дипломат и бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко объясняет, почему попытки США и Европы договориться с Россией обречены на провал. С Россией дипломатическим путем ни о чем договориться невозможно, ее можно победить только силой.

Украина приостановила удары по российским НПЗ, но Кремль использовал это время для новых атак на украинскую энергетику. После удара по Кременчугскому НПЗ Киев вернулся к масштабным операциям против нефтяной инфраструктуры России, а надежды на энергетическое перемирие и договоренности Вашингтона с Москвой оказались под угрозой.

Дипломат Владимир Огрызко в беседе с 24 Каналом объяснил, почему Россия воспринимает уступки как слабость, что случилось с "дизельным соглашением" Дональда Трампа и почему переговоры с Кремлем без реального давления не принесут результата. Также он оценил, как Украина может заставить Москву считаться с ее условиями и почему Европа до сих пор неправильно понимает российские власти.

Конец "энергетического перемирия": почему Украина возобновила удары по НПЗ

Более трех недель Украина соблюдала неофициальную паузу в атаках на российскую нефтеперерабатывающую инфраструктуру. Ожидалось, что это станет шагом к так называемому "энергетическое перемирие", которое активно обсуждалось в западных политических кругах.

Однако реальность оказалась иной: Россия использовала это время для продолжения методичного уничтожения украинской энергетики, а кульминацией стал дерзкий удар по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области.

Этот шаг Москвы стал катализатором изменения подхода Киева. Как отмечает Владимир Огрызко, Украина больше не может оставаться в позиции ожидания, пока западные партнеры дадут разрешение на активные действия.

Ответом стала масштабная атака дронов на три большие нефтеперерабатывающих завода в Уфе (Башкортостан), что принадлежат ключевым российским нефтяным гигантам. Это четкий сигнал: любые попытки договориться с агрессором без применения силы воспринимаются им исключительно как слабость.

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Провал "дизельной дипломатии" Трампа

На фоне эскалации на фронте политические маневры в США выглядят оторванными от реальности. Попытки Дональда Трампа продемонстрировать свою способность договариваться с Россией, в частности через так называемую " "дизельное соглашение" ", терпят крах. Российский дизель, который должен был продемонстрировать потепление отношений, скорее всего, даже не дойдет до американских портов.

Причина заключается в жесткой позиции демократов и руководителей отдельных штатов, которые предупредили владельцев танкеров и страховщиков о неизбежных юридических последствиях за нарушение американского законодательства.

Репутационные и финансовые риски вынуждают бизнес отказываться от российских энергоносителей, перенаправляя их в такие страны, как Бразилия или Куба. Даже глава российского МИД Сергей Лавров вынужден признать: никакого реального прорыва в отношениях с США не произошло, а санкционное давление только усиливается.

Напомним, Сергей Лавров, 30 октября 2026 года заявил, что, несмотря на возобновление контактов с Вашингтоном, реального прогресса в отношениях между странами нет. На пресс-конференции в Атланте он подчеркнул, что санкции против России остаются в силе, а администрация Дональда Трампа вводит новые ограничения против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть". Лавров также призвал не питать иллюзий относительно соглашения о поставках российского дизельного топлива в США, ведь оно не свидетельствует о реальном потеплении отношений.

Европейская иллюзия институтов: почему Запад не понимает Россию

Еще большей проблемой является фундаментальное непонимание природы российской власти европейскими политиками. Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского, призвавшего Лаврова вести себя как "джентльмен в клубе", ярко иллюстрируют эту пропасть в восприятии.

Владимир Огрызко подчеркивает, что применять к российским чиновникам понятия европейской дипломатии – все равно что биться головой об открытую дверь. В России не существует независимых институтов, парламента или министров в западном понимании.

Все чиновники, включая Лаврова, являются лишь исполнителями воли диктатора, не имея ни собственного мнения, ни права на самостоятельные действия. Вера Европы в то, что с российскими министрами можно вести конструктивный диалог, является маниакальной иллюзией.

Единственный способ изменить ситуацию – это выбить почву из-под трона российского диктатора, а не пытаться договориться с его подчиненными.

Тупик переговорного трека

Все разговоры о возможных переговорах, будь то в Турции или на других площадках, пока лишены практического смысла. Россия продолжает настаивать на достижении всех целей своей агрессии, что делает любой политический диалог невозможным. Единственными направлениями, где еще возможны точечные договоренности, остаются гуманитарные вопросы и обмен пленными.

Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Турцию 31 октября / FB: Зеленский

У Украины нет "территориальных вопросов" для обсуждения – есть только вопрос о прекращении огня и восстановлении территориальной целостности. Любые уступки территориями являются уголовным преступлением по украинскому законодательству.

Поэтому единственным действенным инструментом принуждения Путина к миру остается сила: усиление далекобойных санкций, уничтожение российской экономической базы (в частности НПЗ) и непрерывная поддержка Сил обороны Украины. Только тотальное давление способно создать условия для переговоров, но уже исключительно на украинских условиях.