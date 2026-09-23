Энергетическое перемирие нужно России: генерал-лейтенант рассказал, как она его использует

Возможные договоренности о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре позволят Москве беспрепятственно восстановить свои нефтеперерабатывающие заводы. В то же время попытки американских политиков быстро урегулировать конфликт наталкиваются на геополитические вызовы и манипуляции Кремля.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, противник воспользуется перерывом исключительно для накопления списка воздушных целей и подготовки к новым атакам. Даже если агрессора удастся заставить сесть за стол переговоров, он сразу же начнет требовать территориальных уступок в Донецкой области.

Почему россиянам нельзя доверять

Любые переговоры Москва рассматривает лишь как инструмент для затягивания времени и политических торгов. "Они так торгуются, что речь идет не о прекращении войны, а лишь о начале разговора", – подчеркнул генерал-лейтенант. Он добавил, что это будет очередная затянутая история, которая не принесет реальной безопасности украинскому народу.

Сложное положение Трампа и влияние Китая

Особое внимание эксперт уделил роли Дональда Трампа, который из-за большого количества обещаний и отсутствия реальных действий оказался в довольно слабой позиции. На его решение существенно влияет ситуация на Ближнем Востоке и предстоящая встреча с лидером Китая Си Цзиньпином. Пекин, в свою очередь, будет пытаться добиться сокращения военно-технической помощи Тайваню со стороны США, связывая это с войной в Украине.

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Напомним, ранее мы писали, что украинская сторона готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам только при условии зеркальных действий со стороны противника.

Как отмечал эксперт в нашем предыдущем материале, Силы обороны способны парализовать вражеские НПЗ, если получат достаточное количество дальнобойных баллистических ракет

В то же время аналитики предупреждают, что Кремль сознательно подыгрывает американским политикам накануне выборов, чтобы впоследствии выдвинуть Белому дому собственные ультиматумы