Энергетики обнародовали графики отключений света на 27 августа

Во вторник, 27 августа, будут действовать графики отключений. В ДТЭК опубликовали то, как будут проходить ограничения потребления электроэнергии завтра.

В ДТЭК отметили, что предварительно по информации от Укрэнерго в городе Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях будет возможность задействовать графики стабилизационных отключений.

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Как будут выключать свет 27 августа

Поэтому, в ДТЭК сообщили, что завтра будет:

00:00 – 06:00 три очереди отключений

06:00 – 11:00 четыре очереди

11:00 – 15:00 три очереди

15:00 – 21:00 четыре очереди

21:00 – 00:00 три очереди

Там добавили, что существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений графиков.

Напомним, что:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет.

светло-серая зона – отключения света возможны.

белая зона – свет гарантированно есть.

Проблемы со светом из-за атаки России 26 августа

Россия массированно атаковала Украину утром 26 августа. В частности, враг пытался в очередной раз уничтожить энергетическую инфраструктуру. Поэтому в Украине вводили экстренные отключения света.

Так, Укрэнерго предоставил 26 августа распоряжение ввести экстренные отключения света.

Заметим, утром во время массированной атаки России в Киеве и Одессе сообщили о проблемах со светом. Также фиксировались перебои с водоснабжением. В Черкасской и Николаевской области применили графики аварийных отключений.

Добавим, что в ночь на 26 августа российские оккупанты нанесли массированный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Эта атака врага стала самой массированной с начала полномасштабного вторжения. Однако украинским силам ПВО удалось уничтожить большинство целей.

В Воздушных силах сообщили, что к отражению атаки привлекали все имеющиеся средства вооружения и техники: авиацию, зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате сбито 201 воздушную цель – 102 ракеты и 99 ударных БПЛА:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету Х-22;

99 крылатых ракет Х-101, "Калибр", управляемых авиационных ракет Х-59/69;

99 ударных БПЛА "Шахед-131/136".

К тому же, как сообщили украинские военные, несколько единиц вражеских БПЛА было локально потеряно на территории Украины, еще 2 – пересекли государственную границу с Беларусью.