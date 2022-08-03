Для дискредитации ВСУ ночью оккупанты обстреляли Энергодар, – мэр

На временно оккупированных территориях Юга становится все более неспокойно. ВСУ проводят контрнаступательные действия, оккупанты нервничают.

Мэр временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что за минувшую ночь местные слышали не одни звуки взрывов. россияне же перед своими провокациями пытались заглушить людям связь.

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Люди слышали взрывы "под окнами"

По словам Орлова, оккупанты специально глушат связь, чтобы люди не могли узнать правду. Ведь ее усилили на противоположном берегу водохранилища и теперь есть возможность получать реальную информацию о развитии событий.

Мэр рассказал, что люди сообщили, что взрывы были слышны так, будто они раздавались "под окнами". На самом же деле они были в пределах промышленной и рекреационной зоны Энергодара. По словам Орлова, летело как раз в сторону города.

Предварительно известно, что оккупанты запустили ракеты из соседних сел, которые находятся в радиусе нескольких десятков километров, чтобы обвинить затем ВСУ в обстреле города. Но не учли, что и в селах тоже люди наблюдают за их "творчеством". И подтверждают вылеты именно от оккупантов,

– сообщил Орлов.

По его словам, пока информации о пострадавших в результате ночных провокаций оккупантов нет.

Что происходит в Энергодаре

Ситуация в городе сложная, как и повсюду на оккупированных россиянами территориях. Из Энергодара у людей был шанс эвакуироваться через Васильевку. Но 1 августа там было ненастье. Дорогу сильно размыли осадки и, к сожалению, теперь проехать через нее нет возможности.

Также продолжаются взрывы и террор местного населения. В частности, во временно оккупированном Энергодаре ночью 30 июля прогремели мощные взрывы. В воздух взлетел российский грузовик с боеприпасами, стоявший возле гостиницы, где поселились оккупанты. В общей сложности уничтожили 3 единицы военной техники россиян.

Кроме того, продолжаются и провокации противника. Стало известно, что российские военные развернули реактивные системы залпового огня у сел Нововодяное и Благовещенка в сторону Энергодара. Горожан предупреждали о возможной провокации со стороны оккупантов.

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