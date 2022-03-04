Энергодар остался без отопления, но в городе тихо, – мэр

В Энергодаре местные жители остались без отопления в своих домах. Однако сейчас в городе наконец-то тихо.

Такую информацию по состоянию на 7:30 4 февраля сообщил Дмитрий Орлов, Энергодарский городской голова.

Актуально Ситуация остается сложной, но пожар на АЭС действительно был ликвидирован, – мэр Энергодара

Он сообщил людям, которые на ночь остались в убежище, что уже можно возвращаться домой.

Сейчас на улицах тихо, чужаков не замечено,

– подчеркнул мэр.

В то же время из-за крайне напряженной ситуации вокруг Орлов призвал горожан как можно меньше находиться на улице и оставаться дома.

В Энергодаре нет отопления

Почти всю ночь на 4 марта враги обстреливали Запорожскую АЭС. К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар примерно в 6:30 утра.

Как пояснил городской голова, во время обстрелов ночью оккупанты повредили теплотрассу. В результате Энергодар остался без отопления. Власти города выясняют возможности его возобновления.

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