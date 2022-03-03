В Энергодаре местным транслируют "Зеленский сдавшийся" фейк

Жителям Энергодара оккупанты транслируют циничный фейк. Они пытаются убедить их, что Владимир Зеленский вроде бы сдался. Конечно, это не так.

Об этом сообщили в официальном телеграмм-канале государственного предприятия "Энергоатом". Ответное сообщение появилось там вечером 3 марта.

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Отметим, что "Энергоатом" – оператор четырех атомных электростанций Украины: Ровенской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской. Последняя является самой большой АЭС в Европе и расположена именно рядом с Энергодаром.

3 марта российские захватчики сразу на нескольких сайтах Энергодара начали транслировать якобы "обращение" президента Украины о капитуляции.

Это дерзкий фейк. Оккупанты всеми способами пытаются остановить героическое сопротивление города,

– говорится в сообщении.

Перед этим аналогичное лживое сообщение о "мирном договоре с Россией" российские хакеры разместили и на сайтах нескольких ОВА. Подчеркиваем, что оно не соответствует действительности!



Никакой капитуляции не было, это ложь россиян / Иллюстрация "Энергоатома"

Ранее в Центре противодействия дезинформации предупреждали, что захватчики постараются посеять панику среди украинцев. Враг планирует показать по телевидению "выступление Зеленского" благодаря технологии дипфейка.