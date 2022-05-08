В Энергодаре оккупанты отбирают у местных документы и обещают отдать их 9 мая
Российские захватчики вовсю пытаются продемонстрировать, что население на временно оккупированных территориях Украины поддерживает их идеологию. Для этого они прибегают к манипуляциям, воровству и принуждению.
Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
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Энергодар
В Энергодаре российские оккупанты отбирают у местных документы и обещают вернуть их 9 мая – в надежде, что искусственно созданную очередь удастся выдать за парад и прокрутить на российских телеканалах.
В части города уже перекрыли движение. Кроме того, по словам Денисовой, готовясь к торжественному мероприятию, загородили выезды со дворов.
В Каменце-Днепровской оккупанты прибегают к принуждению
Организации и предприятия заставляют работников не только выйти на работу, но и присоединиться к запланированному на понедельник параду.
Мелитополь
Местные жители заметили траншеи, вырытые российскими солдатами в районе выезда на Константиновку недалеко от Мелитополя. А в самом Мелитополе с утра 8 автоматчиков выстроились у танка на Братском кладбище.
Наведались вооруженные захватчики в корпуса Таврического агротехнологического университета – проверяли аудитории, окна которых выходят на центральный проспект города,
– рассказала Денисова.
В нижней части города в районе улицы Александра Невского с утра вооруженные военные проводили обыски, а на кладбище Новое жители слышали взрывы и выстрелы.
Активно продолжается ограбление промышленных активов Мелитополя. Недавно оккупанты вывезли всю продукцию и оборудование с завода "Биол". А на днях местные сняли на видео склады с награбленным имуществом, которые по железной дороге везут в Крым. Большинство груза составляет листовая оцинкованная сталь в рулонах.
Вероятные провокации на 8 – 9 мая в Украине: на что обратить внимание
- Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги в течение 8 – 9 мая.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал украинцев удержаться в эти дни от массовых мероприятий, не пренебрегать правилами безопасности во время тревоги и отказаться от поездок на природу.
- Представитель Минобороны Александр Мотузяник попросил украинцев быть осторожными, поскольку существует риск провокаций и обстрелов, которые агрессор назовет "своей победой".
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