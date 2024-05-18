У нас нет выхода, – эксперт по энергетике сказал, что должны сделать украинцы к зиме

Системные российские обстрелы энергетической инфраструктуры привели к дефициту электроэнергии в Украине. Поэтому энергетики вынуждены вводить определенные ограничения как для промышленных, так и бытовых потребителей.

Базовая и маневровая генерация в Украине сократилась. На ситуацию в энергосистеме сейчас очень влияют, в том числе и погодные условия. Подробнее о состоянии энергетической системы 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Какова ситуация с энергосистемой

Украинские энергетики делают все для того, чтобы улучшить состояние энергосистемы, впрочем, сделать это совсем нелегко. Ведь в течение весны россияне систематически били именно по объектам энергетической инфраструктуры, разрушая их мощности. В то же время сейчас ситуация обострилась и по естественным причинам.

Сейчас недостаток электрической энергии меняется от 0 – +5% до -10% в отдельные часы. Эти 10% недостатка равномерно распределяют по регионам, пропорционально их нагрузке. Дефицит возник и потому, что сейчас межсезонье. Базовая генерация, которая обеспечивает промышленные предприятия, идет в технологическое обслуживание, плановые ремонты атомных энергоблоков,

– отметил Геннадий Рябцев.

Обычно в этот сезон из соображений безопасности в эксплуатации и надежной работы АЭС в зимний период, примерно 2 энергоблока находятся на техническом обслуживании. Итак, базовая генерация сократилась. Кроме того, сократилась и маневровая генерация из-за упомянутых повреждений в результате российских атак.

"В такой ситуации, когда баланс очень шаткий, а импорт не помогает, потому что промышленные предприятия не заключают договоры на поставку электроэнергии, все очень зависит от погоды. Если температура низкая, тогда возникает недостаток, в частности для бытовых потребителей. Но это не означает, что система работает ненадежно и вот-вот развалится", – отметил эксперт по энергетике.

При солнечной погоде работают фотоэлектрические станции, при ветряной – ветроагрегаты. Если погода облачная, соответственно дополнительная электроэнергия не производится. К тому же, когда температура снижается, люди начинают пользоваться обогревателями, что создает дополнительную нагрузку на систему.

Что необходимо сделать бытовым потребителям

Собственно, даже вечером, когда становится прохладнее, люди также пользуются дополнительными средствами обогрева. Так, складывается довольно парадоксальная ситуация, когда дефицит возникает даже ночью. Тогда и применяют аварийные отключения электроэнергии в регионах.

Для бытового потребителя сейчас важно сделать все, чтобы быть энергетически автономными до начала следующего сезона. Конечно, в многоквартирных домах это сделать гораздо сложнее, чем в сельской местности, но это нужно будет сделать. Без этого у нас нет выхода,

– подчеркнул Рябцев.

Конечно, энергетики будут делать все, чтобы восстановить все, что смогут восстановить до начала следующего отопительного сезона. Впрочем, опять же надо учитывать потенциальные российские обстрелы, которые снова могут нанести критический ущерб.

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