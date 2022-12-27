Дефицит в энергосистеме Украины несколько сократился

По состоянию на 27 декабря дефицит мощности в энергосистеме Украины несколько сократился. Это произошло благодаря увеличению объемов производства электростанций.

Сейчас включили в сеть блок на одной из тепловых электростанций, которая очень пострадала во время последней российской атаки. Напомним, что энергосистема Украины может стабилизироваться к лету, но есть важное условие.

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Что происходит в энергосистеме Украины после обстрелов

По словам энергетиков, имеющейся мощности в энергосистеме пока недостаточно. Это связано с поэтапным возвращением в работу электросетей, поврежденных во время массированных атак, а также с восстановлением энергетической инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Сейчас увеличилось количество украинцев, которым полностью или частично вернули свет. Также растет объем потребления промышлености. Поэтому есть лимиты потребления электроэнергии, и если их превысить – возникают аварийные отключения.

Напомним, что энергосистема Украины пережила 9 ракетных атак и 12 атак дронами-камикадзе и все еще нуждается в значительных ресурсах и времени на восстановление. Ремонтные бригады работают круглосуточно.

Не забываем, что враг не собирается останавливаться в своих намерениях погрузить страну в темноту. Энергетики готовятся к любым возможным сценариям и в любых условиях будут восстанавливать энергосистему. Каждый должен быть готов к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается,

– отметили в Укрэнерго.

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