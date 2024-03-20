Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что это очень хорошая цель для ударов.
Кстати На аэродроме "Энгельс" за день до атаки было 11 самолетов: спутниковые снимки
Насколько важна атака на "Энгельс"
Свитан рассказал, что "Энгельс" – это основная база стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95. К тому же это очень большое подземное хранилище авиационного керосина – там держат тысячи тонн.
Если его взорвать – "Энгельса" не будет, всего авиационного сооружения,
– сказал летчик-инструктор.
По его словам, эта авиабаза – очень хорошая и жирная цель с точки зрения применения дальних боевых средств поражения. Туда уже неоднократно залетали дроны "Стриж".
Он предполагает, что удар был нанесен по авиационному комплексу. Ведь там базируются стратегические бомбардировщики. И очень важно, что там расположен целый комплекс по подготовке ракет Х-101, Х-555, Х-55.
Откуда оккупанты могут перебросить силы
Полковник запаса отметил, что целью рейда российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области является попадание на российскую территорию, раскрытие и уничтожение огневых точек противника и отход обратно на нашу территорию.
Он отметил, что российское командование неадекватно отреагировало на эту операцию, в частности, не увеличило количество войск в ответ на поход добровольцев. А национальные батальоны задержались на территории России.
По его словам, добровольцы сейчас осуществляют определенные мероприятия, создают тактические плацдармы, вероятно, чтобы заставить противника разгрузить основной фронт, особенно восточный, среди которых – Купянск.
Пока освободительные батальоны будут выполнять боевые задачи на территории Белгородской, Курской областей – россияне не будут разворачивать широкомасштабные наступательные действия в районе Купянска,
– считает Свитан.
Потому что, объяснил военный эксперт, российское командование будет понимать, если давление батальонов будет усиливаться, придется перебрасывать в эти приграничные области свои части с Купянского направления.
Что происходит в России: последние новости
- Российские добровольцы с 12 марта проводят операцию в Курской и Белгородской областях. 20 марта они призвали губернатора Белгородщины Гладкова прекратить прикрываться мирным населением и эвакуировать жителей региона.
- Российские военные тем временем обстреливают своих же. Так, легион "Свобода России" перехватил разговор путинского солдата со своей мамой. Тот отмечает, что Россия бомбит их села в Белгородской области.
- Также на территории России активно продолжает цвести "хлопок". 19 марта на взрывы жаловались жители Курской и Белгородской областей. А ночью 20 марта неспокойно было в Энгельсе Саратовской области.