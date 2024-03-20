Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що це дуже хороша ціль для ударів.

До речі На аеродромі "Енгельс" за день до атаки було 11 літаків: супутникові знімки

Наскільки важлива атака на "Енгельс"

Світан розповів, що "Енгельс" – це основна база стратегічних бомбардувальників Ту-160 і Ту-95. До того ж там дуже велике підземне сховище авіаційного керосину – зберігаються тисячі тонн.

Якщо його підірвати – "Енгельса" не буде, всієї авіаційної споруди,

– сказав льотчик-інструктор.

За його словами, ця авіабаза – дуже хороша й жирна ціль з погляду застосування дальніх бойових засобів ураження. Туди вже неодноразово залітали дрони "Стриж".

Він припускає, що удару було завдано по авіаційному комплексу. Адже там базуються стратегічні бомбардувальники. І дуже важливо, що там розташований цілий комплекс з підготовки ракет Х-101, Х-555, Х-55.

Звідки окупанти можуть перекинути сили

Полковник запасу зазначив, що метою рейду російських добровольців у Бєлгородську та Курську області є потрапляння на російську територію, розкриття та знищення вогневих точок противника та відхід назад на нашу територію.

Він зауважив, що російське командування неадекватно відреагувало на цю операцію, зокрема, не збільшило кількість військ у відповідь на похід добровольців. А національні батальйони затрималися на території Росії.

За його словами, добровольці зараз здійснюють певні заходи, створюють тактичні плацдарми, ймовірно, щоб змусити противника розвантажити основний фронт, особливо східний, серед яких – Куп'янськ.

Поки визвольні батальйони виконуватимуть бойові завдання на території Бєлгородської, Курської областей – росіяни не розгортатимуть широкомасштабні наступальні дії в районі Куп'янська,

– вважає Світан.

Тому що, пояснив військовий експерт, російське командування розумітиме, якщо тиск батальйонів посилюватиметься, доведеться перекидати у ці прикордонні області свої частини з Куп'янського напрямку.

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