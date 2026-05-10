Отсюда слетают "тушки" бомбить Украину: в Энгельсе фекальный апокалипсис – поразительные кадры

В российском городе Энгельс, откуда взлетают стратегические бомбардировщики атаковать Украину, произошел настоящий фекальный апокалипсис. Из-за аварии на коллекторе почти 200 тысяч человек остались без воды на все майские праздники.

Об этом пишут российские телеграм-каналы Baza и "Осторожно, новости".

Что известно о фекальном апокалипсисе в Энгельсе?

Российские СМИ пишут, что 29 апреля на улице Менделеева в Энгельсе вышел из строя главный самотечный коллектор, его начали чинить, но потом город накрыли аномальные осадки.

Из-за этого ситуация в Энгельсе серьезно ухудшилась – дворы и даже первые этажи домов заполнила вонючая жидкость, в городе ввели режим ЧС муниципального уровня. Роспотребнадзор рекомендовал людям пить только кипяченую воду или покупать в бутылях.

Последствия аварии на коллекторе в Энгельсе

В городе начало разливаться озеро нечистот. Для ликвидации аварии и ее последствий власти закупили технику аж из Ярославля. Глава Энгельсского района Максим Леонов предупредил об отключении воды во всем городе для проведения завершающего этапа ремонта коллектора.

Затопление в Энгельсе после аварии

Коммунальщики уже предупредили жители о продолжении аварии и попросили ничего не выбрасывать в унитазы и раковины – без напора воды отходы накопятся в трубах, и после ремонта коллектора город накроет волна локальных засоров.

Власти организовали подвоз питьевой и технической воды на десятки адресов, а также сообщили, что работы по прочистке коллектора и откачке воды из дворов проводятся круглосуточно. Но когда они будут закончены – неизвестно, предварительно до вечера 11 мая.

У жителей Энгельса нет воды

Жителей Энгельса призвали к максимальной осторожности: даже обычную туалетную бумагу сейчас необходимо выбрасывать в мусорное ведро, а не в унитаз. В противном случае после восстановления водоснабжения Энгельс ждет волна массовых локальных засоров.

В Энгельсе ранее были проблемы с отоплением

Жители Энгельса в январе 2026 года жаловались на отсутствие отопления и горячей воды в квартирах с начала отопительного сезона. В квартирах температура опустилась до +13 градусов, а местные власти игнорировали обращения граждан.

Жители города утверждали, что в котельных вместо трех котлов работает только один. Оборудование и теплотрассы там, по их словам, в критическом состоянии.