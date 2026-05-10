Про це пишуть російські телеграм-канали Baza та "Осторожно, новости".

Що відомо про фекальний апокаліпсис в Енгельсі?

Російські ЗМІ пишуть, що 29 квітня на вулиці Менделєєва в Енгельсі вийшов з ладу головний самопливний колектор, його почали лагодити, але потім місто накрили аномальні опади.

Через це ситуація в Енгельсі серйозно погіршилася – двори та навіть перші поверхи будинків заповнила смердюча рідина, у місті ввели режим НС муніципального рівня. Росспоживнагляд рекомендував людям пити лише кип'ячену воду або купувати в бутлях.

Наслідки аварії на колекторі в Енгельсі / Фото з телеграм-каналу Baza та російських ЗМІ

У місті почало розливатися озеро нечистот. Для ліквідації аварії та її наслідки влада закупила техніку аж із Ярославля. Голова Енгельського району Максим Леонов попередив про відключення води у всьому місті для проведення завершального етапу ремонту колектора.

Затоплення в Енгельсі після аварії / Відео з телеграм-каналу Baza

Комунальники вже попередили жителі про продовження аварії та попросили нічого не викидати в унітази та раковини – без напору води відходи накопичаться в трубах, і після ремонту колектора місто накриє хвиля локальних засмічень.

Влада організувала підвезення питної та технічної води на десятки адрес, а також повідомила, що роботи з прочищення колектора та відкачування води з дворів проводяться цілодобово. Але коли їх буде закінчено – невідомо, попередньо до вечора 11 травня.

У жителів Енгельса немає води: дивіться відео

Жителів Енгельса закликали до максимальної обережності: навіть звичайний туалетний папір зараз необхідно викидати у відро для сміття, а не в унітаз. В іншому випадку після відновлення водопостачання Енгельс чекає хвиля масових локальних засмічень.

У Енгельсі раніше були проблеми з опаленням

Жителі Енгельса в січні 2026 року скаржилися на відсутність опалення та гарячої води у квартирах з початку опалювального сезону. У квартирах температура опустилася до +13 градусів, а місцева влада ігнорувала звернення громадян.

Жителі міста стверджували, що у котельнях замість трьох котлів працює лише один. Обладнання і теплотраси там, за їхніми словами, в критичному стані.