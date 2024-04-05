Столтенберг точно уйдет: кто является фаворитом на должность главы НАТО
Йенс Столтенберг в октябре покинет свой пост генерального секретаря НАТО. Продолжаются дискуссии относительно его преемника. Одним из кандидатов является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Вероятно, он действительно может занять эту должность. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил член Атлантического совета, председатель ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
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"В этой ситуации, когда до июльского саммита остается 3 месяца, пересматривать и согласовывать другую кандидатуру, кроме Рютте, после того, как ее одобрили США, Лондон, Берлин и Париж – это почти нереально", – заметил он.
Как согласовывают кандидатуры
Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны-члены НАТО хотят принять решение о назначении Рютте до лета 2024 года. Его считают тем, кто сможет справиться с Дональдом Трампом, если тот победит на выборах в США.
Кандидатов может рассматриваться много. Но более двух лет согласовывать кандидатуру генерального секретаря, наконец найти Рютте и заново начинать процедуру – это оставить НАТО без секретаря,
– сказал Романюк.
Впрочем, исключать других сценариев тоже нельзя, поскольку здесь говорится о политических процессах.
Какие кандидатуры рассматривались: основное
- Некоторые эксперты предполагали кандидаток-женщин. Поскольку в течение семи десятилетий руководителями Альянса были мужчины.
- Так, говорилось о премьер-министре Литвы Ингрид Шимоните и ее эстонской коллеге Кае Каллас. Они обе занимают жесткую дипломатическую линию с Россией.
- Среди других кандидатов звучали имена министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, бывшего премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Йоханниса.