В Харькове нашли погибшего отца 8-летнего Миши, которому пришлось проходить тест ДНК

В Харькове нашли убитого россиянами отца восьмилетнего Миши, которому пришлось проходить процедуру отбора ДНК после российского удара по гипермаркету "Эпицентр".

Тело мужчины идентифицировали сегодня ночью 28 мая по анализу ДНК, который отобрали у его сына. В полиции Харьковской области рассказали детали.

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Полиция нашла отца 8-летнего Михаила

Ночью 28 мая криминалисты уже могут подтвердить, что найденное вчера тело принадлежит отцу Миши. Погибший 38-летний Александр работал в супермаркете. Однако, 25 мая оккупанты цинично убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня 2 авиабомбы.

Напомним, что несколько дней назад ребенок вместе с мамой пришли в штаб следственного управления, который развернут возле уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда его папа вернется с работы, а услышав о трагедии на следующий день с мамой пришли в полицию. Тогда он прошел процедуру отбора ДНК, ведь он прямой родственник погибшего мужчины.



Миша проходит анализ ДНК / Фото полиции Харьковской области

Кулеба показал партнерам из ЕС фото Михайлика, чей отец погиб от обстрела "Эпицентра": коротко

В начале онлайн-выступления в Раде глава украинского МИД показал своим европейским коллегам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова.

"На фото вы видите, как полицейский берет у мальчика мазок ДНК, который нужен для поиска его отца среди возможных жертв этого удара, отмечал тогда министр.

Главный украинский дипломат подчеркнул, что это очередное военное преступление является частью систематической стратегии России, которая пытается уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин. По словам министра, "времени на рефлексии нет, нужны действия".

По состоянию на 06:00 утра 28 мая из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Сейчас поисковые работы еще продолжаются.