Какие сильные и слабые стороны Камалы Харрис: Эпштейн сравнил ее с Трампом

Вице-президент США Камала Харрис имеет некоторые преимущества над Трампом. Однако вокруг обоих кандидатов есть много негатива.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что избирательная кампания к выборам в США может превратиться в то, кто из кандидатов будет "менее плохим".

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Какие преимущества и недостатки у Харрис

Как отметил Эпштейн, Харрис значительно моложе по сравнению с Трампом. Ранее республиканцы регулярно говорили, что Байден является достаточно старым, поэтому не может уже быть президентом. Трампу – 78 лет, а Харрис – 59.

Также вице-президент США – бывший прокурор. Она умеет выступать и дебатировать. И есть определенный контраст между бывшим прокурором и Трампом, который был осужденным.

Но у нее тоже есть слабости. Харрис очень непопулярна сегодня среди американцев. Все видели, что было в 2020 году. Ее кампания была плохо организована. Она меняла бренд. Она была "слева", хоть и не была прогрессистом. А в 2020 году пошла ближе к левым. Люди это видели и считают, что человек был неискренним. Харрис должна это понять и изменить. Она должна убедить людей, что она искренний человек. Непростая задача. Но не невозможна,

– сказал Эпштейн.

Трамп также имеет серьезные недостатки. Даже после покушения, когда симпатии США были с ним, он остался тем, кем был. На одном из недавних выступлений он говорил около полутора часов. Это была слабо организованная и неэнергичная речь. Его было трудно слушать.

Думаю, что мы увидим сейчас, у кого больше негатива. Или перевесит негатив Харриса, или негатив Трампа. К сожалению, думаю, что кампания будет такой. Не будет кампания "кто лучше", а будет кампания "кто менее плохой",

– заметил Эпштейн.