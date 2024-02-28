Эрдоган заявил, что снова готов предоставить Украине и России площадку для переговоров

Президент Турции убежден, что дипломатический путь окончания войны в Украине должен быть основным. Именно поэтому Реджеп Эрдоган снова предлагает площадку для переговоров обеих сторон.

Эрдоган записал видеообращение к участникам саммита Украина – Юго-Восточная Европа. В нем президент Турции заявил, что, по его мнению, на третьем году полномасштабной войны не видно достаточного прогресса в установлении мира.

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Эрдоган хочет определить "общие параметры мира"

Политик подчеркнул, что Турция поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины.

Мы также прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских братьев. Мы также готовы способствовать быстрому восстановлению и восстановлению Украины,

– добавил Эрдоган.

В то же время он заявил, что дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и длительного мира. Для достижения этой цели очень важно максимально использовать все дипломатические каналы.

По его словам, следует по крайней мере определить общие параметры мира. Также Эрдоган заявил, что "принципиально поддерживает" мирный план Владимира Зеленского, который состоит из 10 пунктов.

Мы готовы снова предоставить стол для переговоров, которые уже проходили в Стамбуле,

– подчеркнул Эрдоган.

В начале войны в Турции уже проводились переговоры

В марте 2022 г. на территории Турции по инициативе и посредничеству главы МИД Турции состоялись переговоры Украины и Россией. Во время переговоров каждая из сторон настаивала на своем и на уступки своим оппонентам не пошла.

Тогда украинскую делегацию возглавлял Давид Арахамия. Он рассказал, что основным требованием России было, чтобы Украина отказалась от курса в НАТО и стала нейтральным внеблоковым государством. По словам Арахамии, если бы Украина тогда согласилась, то нужно было бы вносить изменения в Конституцию, потому что путь в НАТО в ней прописан.

Путин должен был встретиться с Эрдоганом