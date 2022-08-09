Турция планирует "энергетический коридор" в ЕС: есть ли риски помощи россии

Правительство Турции планирует предложить создание энергетического коридора для транспортировки сжиженного природного газа в ЕС через свою территорию.

Следовательно, есть опасения, что этим Эрдоган может помочь россии. В эфире 24 канала директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал такой тезис.

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По его словам, Турция все время хотела быть энергетическим хабом. И ради этого страна готова прокладывать любой коридор. Собственно, в этом нет ничего удивительного.

Напротив, чем больше коридоров, тем лучше для Турции,

– объяснил Семиволос.

Поэтому, как он добавил, эта история полностью вписывается в турецкую политику и представление о себе как о "пересечении всех возможных и невозможных путей".

Воспользуется ли этим россия

Однако после встречи путина и Эрдогана в Сочи появились опасения, что есть риск того, что этим "энергетическим коридором" воспользуется россия и будет продавать газ под условным видом среднеазиатского бренда.

Специалист ответил, что газ, нефть или что-либо другое имеет страну происхождения.

Я не думаю, что это возможно. В принципе, если можно объехать россию и создать дополнительный путь, то я не вижу здесь никаких проблем,

– добавил Семиволос.

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Эрдоган поехал в Сочи и 4 часа разговаривал с российским диктатором путиным. Затем Турция согласилась часть средств за газ платить рублями.

Также в стране пять банков переходят на российскую платежную систему "Мир". Это вроде бы нужно самой стране, а также для облегчения путешествий для туристов из государства-террориста.

Реджеп Эрдоган снова предложил российскому диктатору путину провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турции. Такое предложение турецкий президент сделал во время визита в россию.

Кстати говоря. Член Атлантического совета Юрий Романюк в эфире 24 канала напомнил, что Эрдоган единственный, кто сразу помог Украине во время полномасштабного российского вторжения и предоставил беспилотники "Байрактар" в необходимом количестве.