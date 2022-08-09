Відтак є побоювання, що цим Ердоган може допомогти росії. В ефірі 24 каналу директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував таку тезу.

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За його словами, Туреччина весь час хотіла бути енергетичним хабом. І задля цього країна готова прокладати будь-який коридор. Власне, в цьому немає нічого дивного.

Навпаки, чим більше коридорів, тим краще для Туреччини,

– пояснив Семиволос.

Тому, як він додав, ця історія цілком вписується в турецьку політику і уявлення про себе як про "перетин усіх можливих і неможливих шляхів".

Чи скористається цим росія

Однак після зустрічі путіна та Ердогана в Сочі з'явилися побоювання, що є ризик, того, що цим "енергетичним коридором" скористається росія й продаватиме газ під умовним виглядом середньоазійського бренду.

Фахівець відповів, що газ, нафта чи будь-що інше має країну походження.

Я не думаю, що таке можливо. В принципі, якщо можна об'їхати росію й створити додатковий шлях, то я не бачу тут жодних проблем,

– додав Семиволос.

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Ердоган поїхав у Сочі і 4 години розмовляв з російським диктатором путіним. Згодом Туреччина погодилася частину коштів за газ платити рублями.

Також у країні 5 банків переходять на російську платіжну систему "Мір". Це буцімто потрібно самій країні, а також для полегшення подорожей для туристів з держави-терористки.

Реджеп Ердоган знову запропонував російському диктатору путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Таку пропозицію турецький президент зробив під час візиту до росії.