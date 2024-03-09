Таким образом Анкара хочет восстановить свою роль медиатора в переговорах между Украиной и Россией. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс, отметив, что во время президентских выборов Турция немного выпала из этого процесса.

Стоит внимания Зеленский ответил, можно ли поставить войну на паузу, отдав Крым и Донбасс

Что кроется за заявлениями Эрдогана

Стоит учитывать и то, что каждая страна прежде всего руководствуется своими интересами и они не всегда могут полностью совпадать с нашими. Та же Турция хочет быть не только региональным лидером, но и получать определенные бонусы от России. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, признает наш суверенитет, она продолжает сотрудничать со страной-террористом, имеет с ней совместные проекты.

Думаю, для Анкары эта инициативность – это желание обновления своей роли в потенциальных медиативных процессах,

– пояснил эксперт-международник.

Швейцария планирует организовать саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров государств. По мнению Ференса, возобновление заявлений Эрдогана о мирных переговорах может быть связано с попыткой перехватить инициативу и включить Россию к участникам.

Зеленский встретился с Эрдоганом: коротко