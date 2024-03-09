Таким образом Анкара хочет восстановить свою роль медиатора в переговорах между Украиной и Россией. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник Богдан Ференс, отметив, что во время президентских выборов Турция немного выпала из этого процесса.
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Что кроется за заявлениями Эрдогана
Стоит учитывать и то, что каждая страна прежде всего руководствуется своими интересами и они не всегда могут полностью совпадать с нашими. Та же Турция хочет быть не только региональным лидером, но и получать определенные бонусы от России. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, признает наш суверенитет, она продолжает сотрудничать со страной-террористом, имеет с ней совместные проекты.
Думаю, для Анкары эта инициативность – это желание обновления своей роли в потенциальных медиативных процессах,
– пояснил эксперт-международник.
Швейцария планирует организовать саммит по украинской формуле мира на уровне лидеров государств. По мнению Ференса, возобновление заявлений Эрдогана о мирных переговорах может быть связано с попыткой перехватить инициативу и включить Россию к участникам.
Зеленский встретился с Эрдоганом: коротко
- 8 марта президент Владимир Зеленский прибыл в Стамбул. Там он встретился с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.
- Во время встречи страны подписали соглашение, которое упрощает торговлю и устраняет препятствия для бизнеса. Также на уровне министерств заключили ряд важных документов.
- В Турции Владимир Зеленский ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета "Иван Мазепа", который Анкара строит для Киева. Кроме того, президент осмотрел строительство другого корвета и присвоил ему имя гетмана Ивана Выговского.