"Эрдоган знает механизм давления": почему Россия разблокирует "зерновое соглашение"
Россия долгое время шантажировала Украину блокировкой "зернового соглашения". Однако Турция заявила, что экспорт по "зерновому соглашению" продлится, мол, они договорились с Россией.
Россия не может пойти против Турции по вопросу "зернового соглашения", ведь на это есть веская причина. Об этом 24 Каналу сообщил политолог Игорь Рейтерович.
Подробно Россия заблокировала зерновое соглашение: 4 шага для Украины
Bloomberg написали, что Турецкие власти заверили о продлении соглашения с Россией. Интересно, что это произошло накануне выборов 28 мая, где Реджеп Эрдоган хочет иметь более влиятельный вид на мировой арене.
Позже Реджеп Эрдоган заявил, что соглашение все же продлено еще на 2 месяца.
"Турции не нужно было прилагать даже чрезмерных усилий, понятно было, что у них есть главный козырь. Если россияне не продлят "зерновое соглашение", которое выгодно и Эрдогану, и оппозиции, турки просто прекратят все экономические взаимоотношения, которые у них есть сегодня с Россией", – прокомментировал политолог.
Механизм воздействия
По словам Рейтеровича, для России сейчас Турция является окном в Европу, в частности, в экономическом смысле. И остаться без него – это быть не в своем уме.
Эрдоган отлично знает об этом механизме давления. Хотя пока он и не смог добиться максимума, с точки зрения пролонгирования на длительный срок, отметил политолог.
Но турки таким шантажом в принципе смогут это соглашение продлевать столько, сколько им нужно. Главное, чтобы они при этом не забывали о наших интересах. На сегодня – все нормально и будем надеяться, что так будет и дальше,
– резюмировал политолог.
Зерновое соглашение официально продлено
Продолжение соглашения подтвердил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он написал, что пролонгация стала возможной благодаря усилиям Турции и ООН.
Он подчеркнул, что зерновая инициатива была и действует, поскольку пролонгирована в марте сроком на 120 дней, до 18 июля. Сейчас на нужды мира уже отправлено 30,4 млн тонн агропродукции.
С середины апреля Россия безосновательно начала ограничивать работу инициативы, а с мая фактически заблокировала ее, отказавшись от регистрации нового флота и проведения инспекций флота, который идет на загрузку в украинские порты. Почти 70 судов сейчас ожидают в территориальных водах Турции, 90% – это те, кто готов доставлять миру продукцию наших аграриев,
– написал Кубраков.
Он выразил надежду, что страна-террористка перестанет использовать еду как шантаж и благодаря поддержке партнеров действие соглашения выйдет из-под угрозы.
Что этому предшествовало
- Россия периодически пугала мир отказом от продления "зернового соглашения", шантажируя и пытаясь испугать.
- Сообщалось, что в продлении этого соглашения россияне видели слабость власти. К тому же Россия надеялась, что в Турции будут беспорядки. Любые проблемы в Стамбуле были бы выгодны Кремлю.
- Уже два раза за апрель Россия блокировала соглашение. Отказывала некоторым судам и прекращала их регистрацию. На это пытались повлиять турецкие и американские чиновники.