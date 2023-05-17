"Эрдоган знает механизм давления": почему Россия разблокирует "зерновое соглашение"

Россия долгое время шантажировала Украину блокировкой "зернового соглашения". Однако Турция заявила, что экспорт по "зерновому соглашению" продлится, мол, они договорились с Россией.

Россия не может пойти против Турции по вопросу "зернового соглашения", ведь на это есть веская причина. Об этом 24 Каналу сообщил политолог Игорь Рейтерович.

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Bloomberg написали, что Турецкие власти заверили о продлении соглашения с Россией. Интересно, что это произошло накануне выборов 28 мая, где Реджеп Эрдоган хочет иметь более влиятельный вид на мировой арене.

Позже Реджеп Эрдоган заявил, что соглашение все же продлено еще на 2 месяца.

"Турции не нужно было прилагать даже чрезмерных усилий, понятно было, что у них есть главный козырь. Если россияне не продлят "зерновое соглашение", которое выгодно и Эрдогану, и оппозиции, турки просто прекратят все экономические взаимоотношения, которые у них есть сегодня с Россией", – прокомментировал политолог.

Механизм воздействия

По словам Рейтеровича, для России сейчас Турция является окном в Европу, в частности, в экономическом смысле. И остаться без него – это быть не в своем уме.

Эрдоган отлично знает об этом механизме давления. Хотя пока он и не смог добиться максимума, с точки зрения пролонгирования на длительный срок, отметил политолог.

Но турки таким шантажом в принципе смогут это соглашение продлевать столько, сколько им нужно. Главное, чтобы они при этом не забывали о наших интересах. На сегодня – все нормально и будем надеяться, что так будет и дальше,

– резюмировал политолог.

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