Может выйти ему боком: что стоит за заявлением Эрдогана относительно ХАМАС

Президент Турции Реджеп Эрдоган принял сторону ХАМАС. Он заявил, что боевики из Сектора Газа не террористы, а наоборот "освободители, борющиеся за защиту своей земли". Также турецкий лидер отменил свой визит в Израиль.

Такое заявление стала неожиданностью для Израиля. Об этом 24 Каналу сказал главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович, отметив, что в последнее время отношения между Иерусалимом и Анкарой несколько улучшались.

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Эрдоган снова играет в игру

В последние годы между Израилем и Турцией активно развивались торговые отношения. Как отметил Шлеймович, Израиль и Турция входят в один военный альянс, поэтому сотрудничество между военными службами никогда не приостанавливалось.

Израиль не является членом НАТО. Однако в НАТО действует разветвленная система партнерства. Среди них – инициатива Средиземноморский диалог, в которую входит Израиль.

Эрдоган всегда опирался на исламскую часть своего электората и с этой стороны перестраивал страну. Возможно, потому, что в Турции большинство населения сельской местности на стороне палестинцев и ХАМАС, Эрдоган в риторике отыграл на них. Однако сейчас Анкара один из посредников, который пытается участвовать в освобождении пленных.

У турок вообще очень много собственных интересов в этом регионе. В первую очередь, они конкурируют с Иорданией за звание главного смотрителя за мусульманскими святынями. Было время, когда весь восточный Иерусалим был завешен турецкими флагами в знак поддержки,

– отметил редактор израильского портала "Детали".

Заявление в поддержку ХАМАС может выйти Эрдогану боком, поскольку исламский мир негативно отреагировал на действия ХАМАС.

"Возможно, Эрдоган снова играет в какую-то игру, ведь хочет, чтобы Турцию приняли в ЕС. Надо понять, что любое заявление мирового лидера относительно войны в Израиле ориентировано на собственный внутриполитический интерес. Без исключения всех политиков", – добавил Шлеймович.

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