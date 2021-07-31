Не из-за жары: Эрдоган допустил, что могло стать причиной лесных пожаров в Турции

Президент Турции заявил, что правоохранители расследуют причины масштабных лесных пожаров, которые охватили южные регионы страны. Однако Реджеп Эрдоган предположил, что возгорания могли возникнуть из-за поджога.

Если эта теория подтвердится, то виновных обязательно привлекут к ответственности.

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В пожарах могут быть виноваты люди

Президент Турции добавил, что расследование причин происшествия еще ведется.

Если есть те, кто предают нашу страну и нашу нацию до такой степени, что способны поджечь свою родину, то наша обязанность – поймать их и обеспечить строгое наказание,

– сказал турецкий лидер.

Он также пообещал восстановить пострадавшие от пожаров дома. Это должны сделать в течение года. По его словам, для оказания неотложной помощи пострадавшим из бюджета уже выделили 50 миллионов лир, то есть почти 159 миллионов гривен.

Какая сейчас ситуация в Турции