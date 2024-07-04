Эрдоган обратился к Си Цзиньпину с предупреждением о глобальной опасности: при чем здесь Украина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил 24-й саммит Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Там он встретился с председателем Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщило управление связи Турецкой Республики. По его данным, Эрдоган предупредил Си Цзиньпина о глобальной опасности от войн в Украине и Израиле.

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Эрдоган предупредил Си Цзиньпина

Отмечается, что во время встречи лидеры стран обсудили отношения Китая и Турции, войну в Украине, которую развернула Россия, а также конфликт между Израилем и ХАМАС.

Эрдоган заявил, что целью является продолжение шагов, направленных на улучшение отношений между Турцией и Китаем во всех сферах, и что это пойдет на пользу обеим странам.

По его словам, война на территории нашего государства, вызванная страной-агрессором, и конфликт Израиля и ХАМАС могут распространиться на региональном и глобальном уровнях.

Поэтому турецкий президент добавил, что международное сообщество якобы обязано как можно скорее принять эффективные меры в отношении этого.

Кстати, в Казахстане Эрдоган также встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал московского "царя" своим другом и заявил, что ждет его в Турции уже в "кратчайшее время". Путин ответил, что "обязательно приедет".

В частности, Эрдоган заверил Путина, что Турция будет прилагать усилия для установления мира в Украине. Он считает, что "справедливый мир", который удовлетворит обе стороны, возможен.