Эрдоган готовится принять Путина в Турции в августе
Источник:Anadolu Agency
Президент Турции Реджеп Эрдоган 7 июля заявил, что ожидает визит Путина в свою страну уже в августе 2023 года. С кремлевским диктатором Эрдоган намерен обсудить полномасштабную войну в нашей стране.
Кроме этого, они также затронут тему "зернового соглашения", где Турция играет роль посредника вместе с ООН. Эрдоган хочет продлить ее еще на 2 года.
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Эрдоган высказался по поводу предстоящего визита Путина
В ходе пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским Эрдоган подчеркнул, что уже обсудил с Путиным вопрос обмена военнопленных между Украиной и Россией. Кроме того, он пригласил российского диктатора навестить Турцию.
Путин посетит Турцию в следующем месяце. У нас будет возможность снова обсудить этот вопрос с глазу на глаз,
– подчеркнул Эрдоган.
Он также выразил надежду, что о конкретных результатах обмена удастся договориться уже в ближайшее время. Президент Турции также подтвердил, что намерен обсудить с Путиным вопросы Черноморской зерновой инициативы.
В заключение Эрдоган выразил надежду, что оба вопроса важны в повестке дня как Турции, так и России. К тому же он заверил, что продолжит общаться с Путиным как по телефону, так и лично.
Песков прокомментировал вероятную поездку Путина
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал российским пропагандистам о возможном визите диктатора в Турцию. Он подчеркнул, что пока точной даты этой поездки нет
Несмотря на это, Песков подчеркнул, что "контакты Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом возможны". Однако он отказался комментировать дальнейшие действия по этим переговорам.
Ранее Эрдоган поддержал членство Украины в НАТО
- Президент Турции 7 июля провел совместную пресс-конференцию с Владимиром Зеленским. На ней Эрдоган заявил, что у Украины есть полное право стать членом НАТО.
- Кроме того, он заверил, что будет продолжать поддерживать Украину в борьбе за независимость. Он также пообещал оказать помощь нашей стране.
- После таких слов россияне очень расстроились и начали слать Эрдогану всевозможные "проклятия". Самые интересные из них мы собрали в нашем материале.