Эрдоган раскритиковал ООН и призвал к ее полному реформированию

Организация Объединенных Наций больше не является эффективным инструментом глобального управления и должна быть полностью реформирована. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Соответствующее заявление он сделал на открытии TRT World Forum в пятницу, 29 ноября, в Стамбуле. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Что Эрдоган сказал об ООН

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о первопричинах создания организации, однако сейчас, по его мнению, она имеет ряд недостатков, поэтому ее нужно изменить.

Одним из важнейших результатов Второй мировой войны, в которой погибли миллионы людей, было создание системы ООН, которая была широкой платформой, где могли объединиться все страны, большие и малые. Так можем ли мы продолжать работать с ООН сейчас? Нет. ООН должна быть полностью реформирована,

– заявил он.

По его словам, реформировать ООН необходимо быстро, поскольку судьба стран "не может оставаться в руках пяти постоянных членов Совбеза ООН".

Напомним, в сентябре Генеральная Ассамблея ООН приняла "Пакт ради будущего", который является планом преодоления от конфликтов и изменения климата до искусственного интеллекта и реформирования ООН и глобальных институтов. Впрочем, его вес будет зависеть от того, как план внедрят 193 страны-члены Генассамблеи.