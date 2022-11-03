Турция завершит строительство трубопровода для газа из Черного моря: Эрдоган назвал сроки

Турция планирует завершить строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря. Первый газ с месторождения Сакарья должен поступить в страну в следующем году.

Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Эрдоган. Также он рассказал, сколько запасов газа на месторождении в Черном море.

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Турция завершит строительство трубопровода для газа из Черного моря

Как заявил Эрдоган, турецкая госкомпания BOTAS завершит строительство наземного трубопровода для подключения газа к национальной системе в этом месяце (в ноябре – 24 канал).

По словам турецкого лидера, разведанные по запасам месторождения Сакарья (северо-запад Турции) составляют 540 миллиардов кубических метров и, вероятно, эта цифра вырастет.

У нас есть возможность поставлять природный газ третьим странам. Предложения на этот счет поступают сейчас от разных партнеров. К примеру, от Ливии,

– отметил Эрдоган.

Кстати, первый газ из месторождения Сакарья должен поступить в Турцию в 2023 году. Стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет около 400 миллиардов долларов.

Эрдоган собирается платить за газ рублями

Ранее Реджеп Эрдоган уехал в Сочи и провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Турецкий лидер заявил, что его страна согласилась часть средств за газ платить рублями.

"Одна хорошая вещь в этом визите в Сочи состоит в том, что мы договорились с Путиным о рубле. Поскольку мы будем вести эту торговлю в рублях, это, конечно, принесет деньги Турции и России", – сказал Эрдоган.

Заметим, что Турция зависима от российских энергоносителей и переживает не лучшие экономические времена.

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