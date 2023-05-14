Начал раздавать деньги: Эрдоган прибег к отчаянному поступку на избирательном участке

Что только не сделают политики ради победы в президентских выборах. В этот раз президент Турции Реджеп Эрдоган, баллотирующийся на второй срок, решил раздать детям деньги прямо на избирательном участке.

Однако это не считается подкупом, потому что дети не могут голосовать за кандидатов на выборах. Весь визит Эрдогана в участок длился около 10 – 15 минут.

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Президент Турции начал раздавать деньги прямо во время выборов

Реджеп Эрдоган вместе с супругой Эмине 14 мая пришел на избирательный участок в одной из средних школ в Стамбуле. Перед своим голосованием он вытащил из кармана деньги и начал их раздавать детям.

Эрдоган дает деньги детям избирателей: смотрите видео

Все желающие могли получить от Эрдогана банкноту номиналом в 200 турецких лир. Эта сумма составляет около 380 гривен.

Кроме того, действующий президент Турции успел пообщаться со своим электоратом. Он рассказал, что лично следит за процессом выборов и что все проходит без проблем или приключений.

Мы молим Бога о лучшем будущем для нашей нации и турецкой демократии,

– заявил Эрдоган.

Напоследок он сделал несколько фотографий с пришедшими отдать свой голос избирателями и вышел с избирательного участка.

В Турции продолжаются президентские выборы