Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, какими истинными мотивами руководствуется турецкий лидер при контактах с Кремлем. По его словам, Анкара пытается решить собственные экономические проблемы и восстановить прибыльные схемы торговли.

Почему Эрдоган ищет выгоду в контактах с Путиным?

Клочок подчеркнул, что Эрдоган продолжает проводить политику "сидения на нескольких стульях", ориентируясь прежде всего на собственные финансовые выгоды. Он напомнил, что после начала полномасштабного вторжения Центральный банк Турции принял около 30 миллиардов долларов теневых наличных из России.

Я не вижу у Эрдогана иного мотива, кроме исключительно меркантильных собственных интересов с целью расширения торговли с Россией, которая ограничилась именно из-за ударов Вооруженных Сил Украины по Черному морю,

– подчеркнул Клочок.

Существенным ударом для турецкого бизнеса стала нехватка зерна, которое ранее активно перерабатывалось в стране на муку с рентабельностью до 3%. Однако из-за успешных действий Украины в Черном и Азовском морях старые схемы, по его мнению, больше не работают.

Что меняют для Анкары игры между НАТО и ШОС?

Переговоры состоялись на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где Анкара стремится получить полноправное членство. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, ее руководство пытается войти в блок под руководством Китая.

Раньше Турция хорошо зарабатывала, пропуская суда. Сейчас она этого делать не может. Но Эрдоган возглавляет государство, которое является членом НАТО, и сегодня пытается войти в союз стран, далеких от Альянса,

– отметил Валерий Клочок.

Эксперт добавил, что все заявления турецкого лидера об активизации переговорного трека направлены исключительно на создание условий для обогащения турецкого бизнеса.