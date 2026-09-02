Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, які справжні мотиви керують турецьким лідером під час контактів із Кремлем. За його словами, Анкара намагається розв'язати власні економічні проблеми та відновити прибуткові схеми торгівлі.

Чому Ердоган шукає вигоду в контактах з Путіним?

Клочок підкреслив, що Ердоган продовжує сповідувати політику сидіння на кількох стільцях, орієнтуючись передусім на власні фінансові вигоди. Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Центробанк Туреччини прийняв близько 30 мільярдів доларів тіньової готівки з Росії.

Я не бачу іншого мотиву в Ердогана, ніж виключно меркантильні власні інтереси з метою розширення торгівлі із Росією, яка обмежилась саме через удари Збройних Сил України по Чорному морю,

– наголосив Клочок.

Суттєвим ударом для турецького бізнесу стала нестача зерна, яке раніше активно перероблялося в країні на борошно із рентабельністю до 3%. Проте через успішні дії України у Чорному та Азовському морях старі схеми, на його думку, більше не працюють.

Що змінюють для Анкари ігри між НАТО та ШОС?

Переговори відбулися на саміті Шанхайської організації співдружності (ШОС), де Анкара прагне отримати повноцінне членство. Попри те, що Туреччина є членом НАТО, її керівництво намагається увійти до блоку під проводом Китаю.

Раніше Туреччина добре заробляла, пропускаючи судна. Нині вона це не може робити. Але Ердоган очолює державу, яка є членом НАТО, і сьогодні намагається увійти в союз країн, які далекі від Альянсу,

– зазначив Валерій Клочок.

Експерт додав, що усі заяви турецького лідера про активізацію переговорного треку спрямовані виключно на створення умов для збагачення турецького бізнесу.