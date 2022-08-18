Анкара работает для остановки войны за столом переговоров, – Эрдоган
Источник:TRT World Now
Президент Турции Реджеп Эрдоган, Президент Украины Владимир Зеленский и генсек ООН Антонио Гутерриш встретились 18 августа во Львове. Они обсуждали мирные варианты завершения войны.
Эрдоган считает, что Украина и россия должны решить исход войны в переговорах. Он сказал, что возможно "положительную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна можно "превратить" в постоянный мир.
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"Анкара работает для остановки войны за столом переговоров. Мы поддерживали наших украинских друзей и продолжаем это делать. Мы предоставим всю необходимую помощь, чтобы отстроить Украину", – сказал президент Турции.
О чем еще говорил Эрдоган
Лидер Турции считает, что не только Украина, а мир начал ощущать положительные последствия исторического Стамбульского соглашения по возобновлению экспорта украинского зерна. По его словам, с 1 августа на мировые рынки доставили на 25 судах 625 тысяч тонн украинского зерна.
Я верю в то, что война закончится за столом переговоров. По сути, Зеленский и Гутерриш согласны с этим. Дело в том, чтобы определить кратчайший и справедливый путь окончания войны,
– сказал Эрдоган.
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О чем говорили на встрече
Трехсторонние переговоры между Гутерришем, Зеленским и Эрдоганом длились около 40 минут. Они встретились во львовском Дворце Потоцких и общались о депортациях украинцев, зерновых соглашениях, освобождении военных и медиков из российского плена.
Перед этим Зеленский и Эрдоган говорили приблизительно 2 часа. Это первый визит турецкого президента в Украину. Зеленский надеется, что тот скоро примет участие в Крымской платформе. Президент Украины отметил, что они общались на следующие темы:
- как улучшить зерновую инициативу;
- ядерный шантаж россии вокруг Запорожской АЭС и угрозы взорвать станцию;
- кражу россией украинского зерна на временно оккупированных территориях;
- оборонное взаимодействие между Турцией и Украиной;
- военные преступления россиских оккупантов.
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